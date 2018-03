Mediaset: per la scomparsa di Fabrizio Frizzi si ferma anche Avanti un altro

Avanti un altro non va in onda: per Frizzi cambia anche la programmazione Mediaset

Non solo la RAI. Com’è giusto che sia, lunedì 26 marzo 2018 anche Mediaset varia la programmazione tv in segno di lutto per Fabrizio Frizzi. Da Avanti un altro a Uomini e Donne, almeno per oggi gli show del Biscione si fermano per rispetto al conduttore TV. Ad annunciare su Facebook lo stop di Avanti un altro per una sera è stato Marco Salvati, uno degli autori del programma di Canale5 con Paolo Bonolis: “Per la scomparsa dell’amico e “rivale televisivo” Fabrizio Frizzi – ha scritto Salvati online – la puntata odierna di Avanti un altro non andrà in onda“. Al suo posto, fa sapere Mediaset, nella guida TV con gli ultimi aggiornamenti sulla programmazione di Canale5, nel preserale di stasera, dalle ore 18.40 alle 19.55 circa, verrà trasmessa una nuova puntata della soap opera Il Segreto.

Per la scomparsa dell'amico e "rivale televisivo" Fabrizio Frizzi, la puntata odierna di #AvantiunAltro non andrà in onda. Posted by Marco Salvati on Montag, 26. März 2018

Uomini e Donne: in segno di rispetto per Frizzi non andranno in onda le puntate già previste dal palinsesto

Lunedì 26 marzo 2018 cambia anche la programmazione tv di Mediaset relativa a Uomini e Donne. Invece di una nuova puntata del seguito dating show, oggi nel pomeriggio di Canale5 andrà in onda un appuntamento un po’ più “lungo” con Una Vita, soap opera che in data odierna terminerà verso 16.00, lasciando poi spazio a L’Isola dei Famosi, a Il Segreto e a Barbara D’Urso con Pomeriggio5. “Maria (De Filippi, ndr) e tutta la Fascino pgt – così recita il testo del messaggio diffuso in Rete sulle pagine social di Uomini e Donne – abbracciano Carlotta e Stella (rispettivamente moglie e figlia del presentatore scompa, ndr) e tutti i cari di Fabrizio Frizzi. In segno di rispetto per un uomo onesto, perbene, educato, gentile oltre che un grande collega, – conclude la nota pubblicata sul profilo Facebook della trasmissione – decidono di non andare in onda quest’oggi con le puntate registrate e previste da palinsesto. Ciao Fabrizio mancherai a tutti noi“.

Maria e tutta la Fascino pgt abbracciano Carlotta e Stella e tutti i cari di Fabrizio Frizzi. In segno di rispetto per… Posted by Uomini e Donne on Montag, 26. März 2018

Mediaset Extra omaggia Fabrizio Frizzi con uno speciale in onda dalle 18.00 di oggi, lunedì 26 marzo 2018

Per il resto, Mediaset comunica anche le altre variazioni riferite alla programmazione TV degli altri canali del gruppo. Su Mediaset Extra, – scrivono dal Biscione in una nota – dalle 18.00 di oggi, lunedì 26 marzo 2018, andrà in onda lo speciale “Dedicato a Fabrizio Frizzi“, con alcuni momenti tratti dagli show “Come Sorelle” (in onda su Canale5 nel 2003) e “Telegatti” (del 1992). Nel comunicato, Mediaset annuncia anche il rinvio della seconda puntata di Ieri oggi Italiani, il nuovo programma di Rete4 condotto da Rita Dalla Chiesa.