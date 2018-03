Perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci: il commento di Maurizio Costanzo

Tutti vogliamo sapere perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci nella sfida TV tra C’è posta per te e Ballando con le stelle. E indovinate un po? A saziare la nostra curiosità è proprio lui: Maurizio Costanzo. Recentemente l’amato conduttore coi baffi ha rilasciato un’intervista, nella quale ha spiegato il motivo per cui sua moglie Maria supererebbe sempre, almeno in ascolti, la trasmissione di Rai1 condotta dal “generale Milly”: “Maria – ha detto Costanzo a Repubblica – infila storie coinvolgenti. Non ci si può coinvolgere più di tanto per una rumba… Fui ballerino per una notte da Milly tanti anni fa (nel gennaio 2010, ndr), con un cha cha cha…Ma perché la gente dovrebbe preferire un balletto all’incontro tra un padre e un figlio? Non c’è lotta“.

Maurizio Costanzo vorrebbe Papa Francesco ospite a L’Intervista

Fatte le dovute precisazioni su Ballando con le stelle, Maurizio Costanzo ha anche rivelato che gli piacerebbe avere Papa Francesco come ospite de L’Intervista, il suo nuovo programma in onda su Canale5 che, anche nell’ultima edizione realizzata, ha ottenuto ascolti record. A spiegare i motivi del successo è stato lo stesso Costanzo: “(…) Con me – ha detto l’inventore del Maurizio Costanzo Show – scatta la parentela mediatica. (…) Un sociologo mi spiegò che somigliavo fisicamente agli italiani, per via della pancia“. Costanzo che, in questo periodo, su Canale 5 è anche impegnato con l’ennesima stagione della sua storica trasmissione: “Mi impressiona – ha commentato ‘Maury’ – che il Costanzo show lo vedano le ventenni: chi sono? Le figlie che da piccolissime lo guardavano con le madri“.

Maurizi Costanzo: “Non sono cattivo”

Insomma, a quasi 80 anni di età (li compirà il prossimo 29 agosto) è evidente che a Maurizio Costanzo piaccia ancora sia commentare la TV (anche quella fatta dagli altri) sia essere in onda in prima persona. Del resto, proprio Costanzo nella recente untervista, ha così precisato: “Se sono diventato più buono? Scivolo nel cinismo romano, per il gusto di una battuta potrei morire. Ma non sono cattivo“.