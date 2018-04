Matteo Gentili entra al Grande Fratello: la reazione di Paola Di Benedetto

Grande Fratello 15, Matteo Gentili concorrente: l’ex di Paola Di Benedetto entra nella Casa

Matteo Gentili, l’ex di Paola Di Benedetto, è entrato nella Casa del Grande Fratello Nip. Chi ha seguito l’Isola dei Famosi in questi mesi ha già avuto modo di conoscere il calciatore. All’interno degli studi di Domenica Live e di Pomeriggio Cinque, infatti, Matteo ha portato la sua versione dei fatti, raccontando al pubblico il sentimento che fino a qualche tempo fa l’aveva legato all’ex naufraga. La loro storia era finita ma, di fatto, lui ha più volte ribadito che le promesse fatte da Paola Di Benedetto prima del reality lo avrebbero spesso spinto a pensare che l’amore tra loro potesse ritornare.

Matteo Gentili entra nella Casa del Grande Fratello: la risposta di Paola di Benedetto

Quando Paola Di Benedetto ha deciso di iniziare a frequentare Francesco Monte anche dopo l’Isola tutte le speranze in Matteo Gentili si sono spente e questo, stasera, lo ha ribadito lui stesso ancora una volta prima di entrare al Grande Fratello. Ma Paola Di Benedetto, da casa, come avrà reagito alle sue dichiarazioni?Mentre l’ex faceva il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Paola, su Instagram, condivideva una stories insieme a Francesco Monte. L’ex naufraga si è infatti ripresa mentre baciava il suo nuovo fidanzato, dimostrando quindi ai followers di non essere rimasta a casa a seguire l’entrata di Matteo Gentili al Gf 15.

Paola Di Benedetto su Instagram: il messaggio per l’ex entrato al Grande Fratello Nip

Cosa abbia veramente voluto suggerire Paola con la sua stories, tuttavia, non possiamo saperlo con certezza. Avrà forse voluto prendere in questo modo le distanze dal suo ex? Dimostrare di essere felice adesso con Francesco Monte? Ribadire di non essere interessata al passato ma di guardare al futuro? E chi lo sa! Noi, di contro, possiamo solo provare a capire come si evolveranno le cose e aspettare di sentire, se e quando ci sarà, l’opinione della diretta interessata.