Isola, Elenoire Casalegno vuota il sacco sui rapporti con Luxuria

I fans de l’Isola dei Famosi se lo chiedono ormai da settimane: Vladmir Luxuria ed Elenoire Casalegno, sono in rotta? Nel corso della seconda puntata del reality c’è stato infatti un momento nel quale la conduttrice ha, per così dire, sbottato contro l’inviata. Un avvenimento che non è certo sfuggito all’occhio attento dei fans del programma: in tanti hanno infatti iniziato a ipotizzare che tra la conduttrice e l’inviata non corresse buon sangue. Oggi però il mistero sembra essere stato svelato e a dire come stanno le cose è stata la stessa Elenoire Casalegno. Ecco che cosa ha detto.

Elenoire e Vladimir: rapporti al capolinea?

Per la prima volta dopo tanti anni, a fare compagnia ai naufraghi e raccontare le loro avventure sull’Isola, non è Alvin. Quest’anno infatti, a sostituire lo storico inviato del reality show honduregno, è arrivata Elenoire Casalegno. Una presenza che è stata ben accolta dal pubblico ma che allo steso tempo, a quanto pare, non è vista così tanto di buon occhio dalla conduttrice, Vladimir Luxuria.

Come anticipato, già dopo la seconda puntata del programma, i telespettatori hanno iniziato ad avere un dubbio circa i rapporti tra la conduttrice e l’inviata, tant’è che sul web hanno iniziato a rincorrersi ipotesi sul fatto che tra di loro in realtà i rapporti si fossero raffreddati.

A instillare questo sospetto è stato proprio il comportamento di Luxuria nel corso della già citata seconda puntata del reality show, quando la Casalegno aveva invitato la conduttrice a far parlare Joe Bastianich. Una richiesta che non era andata per niente già a Luxuria, che quindi, con fare scocciato, aveva chiuso il collegamento dicendo: “Ma che me lo dici tu a chi devo dare la parola?”.

La verità sul rapporto con Vladimir Luxuria

Come anticipato, a rivelare come stanno realmente le cose ci ha pensato proprio lei, Eleonoire Casalegno, che, nel corso di un’intervista rilasciata a Gente, ha parlato del suo rapporto con Luxuria. L’inviata de l’Isola dei Famosi ha confermato l’esistenza di attriti con la conduttrice del reality show ma ha anche aggiunto che si tratterebbe di cose successe nel passato e a oggi pienamente risolte.

Riferendosi proprio a quel piccolo scontro in diretta, la Casalegno ha affermato: “Io sono in palapa con i naufraghi, quindi vedo e avverto cose che in studio non arrivano, per questo avevo suggerito di fare a Bastianich una domanda, non per sostituirmi al ruolo di Vladimir”. A quel punto, l’inviata de L’Isola dei Famosi ha aggiunto: “Lei mi ha risposto ‘Ma che me lo dici tu a chi devo chiedere? Chiudiamo il collegamento‘. Ma con Vladimir ci conosciamo da tempo e ci siamo chiarite. Alla fine della puntata abbiamo parlato, con tranquillità. Io sono molto rispettosa e leale“.

Insomma, pare che le due siano riuscite a chiarirsi definitivamente e che le cose siano tornate come prima. Ora l’unica speranza del pubblico è che le cose vadano avanti in un clima sereno e disteso, evitando nel futuro momenti come quello.