Meghan Markle chic col secondo vestito da sposa e l’anello di Diana FOTO

Il secondo vestito da sposa di Meghan Markle è di Stella McCartney

Cambio d’abito per Harry e Meghan al matrimonio dell’anno. Dopo la funzione religiosa nel Castello di Windsor e il rinfresco offerto dalla Regina Elisabetta, i novelli sposi si sono cambiati per il party esclusivo organizzato dal Principe Carlo. Una festa con solo 200 invitati, tra parenti e amici più stretti (più in basso il video). Per la sera, dunque, Harry ha tolto la divisa militare per indossare un elegante smoking mentre Meghan Markle ha sfoggiato un secondo abito da sposa. Via la creazione Givenchy, spazio ad un outfit firmato Stella McCartney. Il secondo abito nuziale porta infatti la firma della famosa stilista inglese, figlia del cantante dei Beatles Paul McCartney.

Meghan Markle con abito Stella McCartney per il party offerto dal Principe Carlo

Anche il secondo abito da sposa di Meghan Markle è semplice ma raffinato. Rigorosamente bianco, il vestito ha una scollatura all’americana ed è molto aderente. Un dress che mette ben in evidenza il fisico perfetto dell’attrice canadese, diventata famosa negli Stati Uniti con la serie tv Suits. Meghan ha tenuto i capelli raccolti e un make up nature. Nel look non è mancato però un dettaglio molto importante, in onore di Lady Diana, la madre del Principe Harry morta in un incidente stradale nel 1997.

Meghan Markle ha indossato l’anello di Lady Diana per il party del matrimonio

Dopo la cerimonia in chiesa Meghan Markle ha indossato per il party offerto dal suocero Carlo degli orecchini pendenti mentre alla mano ha mostrato un grosso e prezioso anello acquamarina appartenuto a Lady Diana. Un regalo del Principe Harry, che era molto legato a sua madre.