Luca Argentero, vacanza da sogno: location, prezzi e dettagli

Tempo di relax e vacanze per Cristina Marino e Luca Argentero. I due attori, assieme ai due figli Nina e Noè, nelle scorse ore sono volati alle Maldive. Hanno scelto di soggiornare in un resort extra lusso, L’Emerald, chicca alberghiera che sorge ai piedi dell’oceano Indiano e ha ogni tipo di confort e comodità per soddisfare i propri clienti. Un’esperienza simile non è per nulla economica e non è alla portata di tutti. Basti pensare che in media, per pernottare una settimana nel delizioso hotel, bisogna sborsare circa 4 mila euro. Il prezzo per una singola notte si aggira attorno ai 650 e i 700 euro.

Il protagonista di Doc – Nelle tue mani e la moglie stanno documentando giorno per giorno le proprie ferie, tutte sorrisi e relax, tra bagni e gesti affettuosi per i loro frutti d’amore. La coppia è presentissima nella vita della propria prole. Viene da dire, e ci mancherebbe. Ma non è affatto così. Non mancano infatti casi nel mondo dello spettacolo e più in generale in quello frequentato da persone molto facoltose in cui i figli vengono per lo più cresciuti da baby sitter e personale pagato per seguire passo passo i piccoli.

La Marino e Argentero, invece, in diverse interviste hanno raccontato di essere felicissimi di fare i genitori a tempo pieno. La coppia è solidissima e appare davvero come una sorta di famiglia del Mulino Bianco. Da quando la relazione è iniziata, almeno pubblicamente, non c’è stato mai un momento di forte crisi nel rapporto. Sia Cristina sia Luca hanno ribadito in diversi frangenti di essersi ‘trovati’ e di nutrire la ferma convinzione di essere sicuri di essere l’anima gemella l’un per l’altra.

Le tappe della storia d’amore di Luca Argentero e Cristina Marino

La scintilla d’amore è scattata nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi. Fu lì che la modella e l’attore si videro per la prima volta. Da allora non si sono più lasciati. Il 20 maggio 2020 hanno accolto la loro prima figlia, Nina Speranza. Il 17 febbraio 2023 è nato il secondo figlio, Noè Roberto. Nel mezzo c’è stato il matrimonio, celebrato il 5 giugno 2021 a Città della Pieve, dove risiedono da tempo.