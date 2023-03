Cristina Marino e Argentero: complicazioni post parto, il racconto

Cristina Marino è ufficialmente ritornata sui social, pubblicando alcune fra le sue primissime Stories post parto grazie alle quali ha avuto la possibilità di raccontare ai suoi follower come sono andate le ore immediatamente successive alla nascita del suo secondo figlio, avuto da Luca Argentero.

Nei video caricati oggi, la Marino ha quindi potuto rivelare ai suoi numerosi seguaci tutto quello che è successo dopo che il bambino è uscito dal suo pancione, raccontando di aver vissuto dei momenti non esattamente facili. Sembra infatti che dopo aver partorito la compagna di Argentero abbia avuto più di qualche problemino, evidentemente da non sottovalutare.

Comodamente seduta sul suo divano di casa, Cristina Marino ha quindi raccontato:

“Vi racconterò, forse non lo farò mai… Sono le prime storie che faccio post part. Fisicamente ci sono state un po’ più di complicazioni rispetto a quanto previsto, ma stiamo bene. Sono molto felice, è un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata latitante. Perché avevamo bisogno, abbiamo bisogno, di goderci questo momento e di stare concentrati su quella che è la realtà.”

Successivamente, Cristina Marino si è sentita in dovere di chiedere preventivamente scusa ai suoi follower per l’assenza dai social dei prossimi giorni. Sia lei che il compagno Argentero, infatti, hanno intenzione di rimanere lontani da Instagram ancora per un po’, per godersi il nuovo arrivato in tranquillità. Qui il suo commento in merito:

“Grazie per le cose belle che ci avete scritto”, ha aggiunto: “Se mi vedete latitante sto bene abbiamo solo voglia di goderci questo momento pieno d’amore.”

Luca Argentero e Cristina Marino: la scelta del nome del figlio e i commenti del web

Fino ad oggi la coppia aveva una sola figlia, Nina Speranza, venuta al mondo nel pieno della pandemia, il 25 maggio del 2020. Anche per il loro secondo pargolo i due attori (che si erano conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi) hanno scelto di optare per un nome un po’ più particolare del solito: il loro secondogenito, un maschietto, si chiama infatti Roberto Noè.

Come spesso accade in questi casi, i genitori si sono prodigati nell’informare i fan della nascita del bambino pubblicando alcuni dei suoi scatti su Instagram, seppure con il volto tagliato per ovvi motivi di privacy. Chissà se i due si sarebbero mai aspettati i commenti che sarebbero presto arrivati sotto alla tenera foto: sono stati in tanti, infatti, i loro seguaci ad aver notato quanto fossero grandi le mani del bambino, scherzando sulla somiglianze dei suoi arti da neonato con quelle di Gianni Morandi, noto per le sue “manone”.