Gianni Morandi è stato uno degli ospiti della puntata del 26 febbraio di “Che tempo che fa”. La diretta di questa domenica del talk di Rai 3 è stata, ovviamente, diversa dalle altre, data la recente scomparsa di Maurizio Costanzo. Fabio Fazio, infatti, ha aperto il suo programma con un video omaggio al giornalista e ha salutato i 3 figli insieme a Maria De Filippi. Dopodiché, il conduttore è andato avanti con la trasmissione, intervistando i suoi ospiti, tra cui, appunto Gianni. Il cantante bolognese si è esibito insieme a Sangiovanni nella rivisitazione della canzone di Morandi del 1966 “Fatti mandare dalla mamma”, che aveva già cantato al Festival di Sanremo. Morandi è entrato nello studio tenendo un telefono in mano, intento a fare qualche scatto e video in diretta mentre si esibiva. Lo sketch, chiaramente, riprendeva quello fatto durante le varie serate sanremesi con Amadeus, che ha creato il suo profilo Instagram proprio sul palco dell’Ariston. Tuttavia, durante la performance, qualcosa è andato storto.

La gaffe di Gianni Morandi

Lo smartphone, infatti, è improvvisamente caduto dopo che il cantautore aveva cercato di fare un selfie insieme al cantante di “Amici”. Nonostante la gaffe, il 78enne non si è arreso e ha ripreso in mano il suo telefonino mentre i due erano ancora intenti a cantare. Sul profilo Instagram di Gianni, infatti, è già possibile vedere una storia dell’esibizione. Questo imprevisto ha fatto divertire alcuni telespettatori, che hanno trovato spassosa la goffaggine da ‘boomer’ di Gianni, ma, allo stesso tempo, c’è anche chi lo ha criticato. Molti utenti di Twitter, infatti, si sono lamentati di questo eccessivo uso dei social trasferito in televisione e se la sono presi in particolare con Morandi. A detta di tanti, l’attore si starebbe facendo prendere un po’ troppo la mano con Instagram, arrivando ad essere esagerato.

Gianni ha un profilo Instagram molto attivo, che conta quasi 2 milioni di followers. Ogni giorni condivide nuove foto e video, molti dei quali insieme alla moglie Anna. Nonostante riscuota spesso successo con i suoi post, secondo alcuni starebbe un po’ strafando con questo eccessivo uso dei social. Per questo, usare il telefono durante un’esibizione in un programma di Rai 3 è stata considerata una mossa più da influencer, che di un cantante con 60 anni di carriera alle spalle.