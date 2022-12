Gianni Morandi “scherza con il fuoco”: l’ironia del web (video)

Gianni Morandi, si sa, è un “boomer”che ha imparato ad usare molto bene i social network, soprattutto grazie al preziosissimo aiuto dell’adorata moglie Anna. Ogni giorno, o quasi, l’artista originario di Monghidoro delizia i suoi follower (fra i quali ci sono anche moltissimi giovani) con video e foto allegre, spensierate e divertenti.

Ebbene, l’ultima clip pubblicata dal cantante sul suo seguitissimo profilo Instagram sta già facendo molto parlare di sé e si è trasformata, grazie al prezioso contributo del “popolo del web”, nell’ennesimo meme virale. Nel video Gianni Morandi ha deciso di mostrarsi sorridente di fronte ad un falò improvvisato in giardino, dove si possono notare bruciare alcune sterpaglie.

“Non c’è niente da fare, il fuoco mi attrae!“ ha commentato Gianni Morandi nella didascalia, accompagnando il video con la colonna sonora di The Loneliest, l’ultimo singolo dei Maneskin. Un’immagine a suo modo surreale che ha spinto alcuni utenti di Twitter a trasformarlo in un contenuto dall’altissimo engagement.

“Io che faccio finta di niente mentre la mia vita sta andando malissimo” commenta Giusy_Ultimo, facendo notare lo scarto fra il sorriso di Morandi e la furia delle fiamme alle sue spalle. L’immagine, tra l’altro, ricorda in qualche modo un altro video virale sui social che ritrae un bambino che dondola sull’altalena mentre alle sue spalle infuria un terribile incendio. Qui sotto potete recuperare il nuovo meme involontariamente “sbloccato” da Morandi.

io che faccio finta di niente mentre la mia vita sta andando malissimo pic.twitter.com/j6rKuSDsIw — Spugna ansiosa ???? (@Giusy_Ultimo) December 5, 2022

Gianni Morandi è tornato a scherzare col fuoco dopo l’incidente

Chi segue le (dis)avventure di Gianni Morandi via social sa bene a cosa facesse riferimento il cantante quando ha scherzato sul fatto che il fuoco lo attrae. l’11 marzo del 2021, infatti, l’artista aveva subito un brutto incidente domestico proprio mentre si trovava di fronte al fuoco: l’artista stava bruciando della legna quando, ad un certo punto, ha perso l’equilibrio ed è caduto dritto dentro alle fiamme.

Per fortuna, il cantante è uscito quasi indenne dal fuoco, eccezion fatta per le mani (senza guanti) dove ha riportato importanti ferite. La mano destra, in particolare, ha subito i danni più importanti, come evidenziato da Morandi stesso in un recente scatto social sconsigliabile ai più impressionabili.