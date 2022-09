Morandi, mano ustionata: foto impressionante, reazioni e sostegno

Gianni Morandi ha mostrato la mano ustionata per la prima volta. Fino a oggi ha sempre avuto delle bende alla mano destra, quella più danneggiata nell’incidente. Come molti ben ricorderanno, il cantante più di un anno fa è stato vittima di un incidente domestico mentre era nelle sue campagne. Ha affrontato una vera e propria battaglia per recuperare l’uso della mano, mentre la sinistra è apparsa sin da subito meno grave. Aveva già dichiarato che non sarebbe stato facile, che avrebbe dovuto pazientare e che sarebbe guarito dopo molto tempo. Quel tempo sembra essere quasi finito.

Oggi Gianni Morandi ha mostrato la mano destra, quella che ha riportato più ustioni nella caduta nel fuoco di marzo 2021. Come sempre è molto attivo sui social, ama postare foto su Facebook e lo ha fatto anche oggi. Nel post del giorno ha voluto accogliere settembre con un urlo, o meglio avrebbe voluto: “1 settembre. Voglia di urlare!!!!!! Autoscatto”, ha scritto. Nella foto c’è lui in primo piano che urla e le mani ben in vista, altrettanto in primo piano.

La mano destra è visibilmente danneggiata dalle ustioni e pare anche ancora gonfia; la differenza con la sinistra è evidente. Ci sono i segni delle ustioni, le bruciature sono complicate ma ciò che conta è che sia riuscito a recuperare l’uso della mano. Non ha accennato all’incidente, a come sta oggi la mano, a nulla di tutto ciò. Nella didascalia non ha spiegato perché ha deciso di mostrare oggi la mano, nel tentativo di rendere tutto il più naturale possibile forse.

Eppure i suoi fan si sono accorti della novità, e non solo loro. La mano ustionata di Gianni Morandi non è passata inosservata e sotto alla foto ci sono tantissimi messaggi di sostegno. Scorrendo i commenti la reazione più frequente è di vicinanza e affetto. Tanti hanno scritto di vedere in quella foto tutta la sofferenza che ha vissuto, ma anche il coraggio e il riscatto. Alcuni hanno associato l’urlo a quello che deve aver fatto nell’incidente, immaginando il dolore di quelle ustioni vista la mano oggi. “Secondo me, hai ancora tanta sofferenza”, ha scritto qualche fan. Questi altri commenti:

“Porca miseria la mano Gianni… L’importante che ne hai recuperato l’uso intanto poi per guarire del tutto ci vorrà del tempo”

“Ciao Gianni, oh le tue grandi mani che ho stretto tante volte alle fine dei tuoi concerti. Mi emoziona vederle, perché ho temuto di non poterle più stringere. Ma vedo che tutto sta per andare a lieto fine. Sono felice”

“Ciao Gianni vedo che le ferite stanno guarendo bene. Penso che devi aver sofferto tanto”

“Carissimo Gianni nel vedere questa foto penso a quanta sofferenza hai passato”

“Ciao Gianni ho visto la tua mano hai sofferto tantissimo e un grido liberatorio ci vuole”