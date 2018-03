Massimo Giletti riporta Fabrizio Corona in TV? Scatta l’ipotesi Non è l’Arena

Fabrizio Corona torna in TV con una intervista-scoop di Massimo Giletti?

Massimo Giletti potrebbe riportare Fabrizio Corona in televisione. Al momento l’ipotesi più accreditata è che il conduttore – di recente “traslocato” dalla RAI a La7 – gli faccia una intervista nel suo nuovo programma dal titolo Non è l’Arena. Sarà così? Intanto, in attesa di ulteriori dettagli a lanciare lo “scoop” è stato Spy, il settimanale di Mondadori che a partire da domani porterà in edicola anche le foto che ritraggono l’ex presentatore de L’Arena su Rai1 mentre si trova per strada in compagnia dell'”ex re dei paparazzi”, immortalati insieme a Milano. “I due – scrivono sulle pagine della rivista di gossip – sono amici da molti anni, ma l’incontro potrebbe anche essere il preludio per la prima apparizione pubblica di Corona, con un’intervista dai contenuti fortemente emotivi o addirittura per un programma insieme“.

Massimo Giletti riporta Fabrizio Corona in TV? Scatta l’ipotesi La7 – Non è l’Arena

Letta la notizia, almeno per adesso non pochi ritengono non molto probabile una nuova trasmissione targata Massimo Giletti con Fabrizio Corona, mentre invece a “scattare” sin da subito tra addetti ai lavori e semplici telespettatori è stata soprattutto l’ipotesi di un’eventuale super intervista esclusiva da realizzare negli studi di Non è l’arena su La7. Sarà così? Nel frattempo che si decida il da farsi, dopo l’uscita dal carcere una potenziale prima apparizione di Corona in TV sarebbe un vero e proprio “colpo” per l’ex giornalista RAI, e ciò a quanto pare anche nonostante la recente scarcerazione dell’ex “re dei paparazzi” e quel divieto emesso dal giudice che sta seguendo la sua vicenda giudiziaria.

Don Mazzi commenta l’uscita dal carcere di Corona: “A Fabrizio basta poco per ritrovarsi nei guai”

Insomma, Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, anche se recentemente Don Mazzi ha commentato così la sua uscita dal carcere, anche spiegando il perché delle sue preoccupazioni: “La prima settimana – ha affermato il sacerdote a Nuovo, parlando di Corona – righerà dritto; la seconda forse anche; ma la terza dirà qualcosa di sbagliato e la quarta passerà dalle parole ai fatti, come del resto è già accaduto quando era nella mia comunità. A Fabrizo basta poco per ritrovarsi nei guai“. Del resto, come ormai noto, la notizia dell’uscita dal carcere di Corona risale allo scorso 28 febbraio 2018 ed è arrivata dopo che il figlio del (più noto) giornalista Vittorio Corona fu arrestato nell’ottobre 2016.