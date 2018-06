Mariasole Pollio è Yolanda nel nuovo film di Pieraccioni: il suo messaggio

By

Mariasole Pollio: sul set del nuovo film di Leonardo Pieraccioni

Si intitola Se son rose il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Le riprese sono appena iniziate. Il cast conta numerosi attori noti al pubblico tra cui: lo stesso Pieraccioni, Michela Andreozzi, Claudia Pandolfi, Elena Cucci, Caterina Murino, Gabriella Pession, Antonia Truppo e Mariasole Pollio. Quest’ultima, partita come youtuber, ha pubblicato un post sul suo profilo Ig dove presenta il suo nuovo personaggio: “Oggi primo giorno di set quindi posso presentarvi ufficialmente Yolanda! Lei è molto sveglia, simpatica e sensibile. Ha 15 anni ma quando si confronta col padre, pare che ne abbia 30!”. Mariasole Pollio non riesce a trattenere il suo entusiasmo per questo nuovo ruolo: “Molto felice di iniziare quest’avventura con un personaggio così pieno di energia”.

Mariasole Pollio: da Youtube al grande schermo

Partita come una youtuber, Mariasole Pollio è riuscita a conquistare una bella fetta di pubblico. La giovane dei vlog sul web, è arrivata in tv prima con Don Matteo interpretando Sofia, una ragazza che viene accolta dal prete più amato della televisione. Adesso Mariasole Pollio è pronta per il grande schermo con il nuovo film di Leonardo Pieraccioni Se son rose.

Se son rose: nel cast anche la figlia di Pieraccioni

Nel cast del nuovo film di Leonardo Pieraccioni ci sarà anche una bambina molto speciale: sua figlia. “Ah, a proposito, nel cast c’è anche un piccolo ruolo per una super raccomandata di 7 anni e mezzo, di lei non vi posso svelare il suo nome ma solo il suo cognome: Pieraccioni!” scrive il papà della piccola.