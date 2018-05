Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme: torna Verissimo speciale Amici

Verissimo speciale Amici: Maria De Filippi e Silvia Toffanin anche quest’anno condurranno insieme la trasmissione

Pare che anche quest’anno Maria De Filippi e Silvia Toffanin torneranno a condividere lo stesso palcoscenico. Le due conduttrici di Canale Cinque, infatti, faranno presto insieme Verissimo speciale Amici. A riportare la notizia è stato oggi il settimanale Chi. Nella rubrica Chicche di Gossip, infatti, il giornale sembra dare per certo la messa in onda del programma. Silvia Toffanin e Maria De Filippi, infatti, pare stiano già lavorando al progetto di cui tuttavia, al momento, poco e niente è stato rivelato. Probabilmente avrà lo stesso taglio dello special degli scorsi anni ma per saperne di più (come la data in cui andrà in onda) pare che dovremmo ancora aspettare.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme: tutti quello che sappiamo su Verissimo speciale Amici

“Silvia Toffanin e la sua trasmissione Verissimo voleranno a Roma negli studi di Amici per uno speciale insieme con Maria De Filippi e i moltissimi talenti della scuola” è stato scritto da Chi. Nello stesso trafiletto dove è stata riportata la notizia, poi, è stato anche aggiunto: “Lavori in corso e data da definire per questo puntatone targato Toffanin/De Filippi”. I fan di Amici, dunque, avranno modo di godersi i propri idoli in una puntata extra che, probabilmente, andrà in onda di sabato pomeriggio al posto di Verissimo.

Maria De Filippi ospite desiderata: Michelle Hunziker la vuole nel suo programma

Silvia Toffanin pare che non sia stata l’unica ad aver espresso il desiderio di avere Maria De Filippi nel proprio programma. Michelle Hunziker, infatti, per il debutto di Vuoi scommettere (programma in cui ci sarà anche la figlia Aurora Ramazzotti) ha scelto proprio la conduttrice di Uomini e Donne come ospite speciale della prima puntata. Il nome delle De Filippi ormai, si sa, è praticamente una garanzia. Riuscirà la moglie di Costanzo a portar fortuna a Michelle? Staremo a vedere.