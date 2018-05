Maria De Filippi cacciò Lella Costa da Amici? La verità a TVTalk

TvTalk, Lella Costa parla del suo addio ad Amici imitando la De Filippi: “Non è stata Maria a cacciarmi”

A TvTalk il conduttore Massimo Bernardini ‘stuzzica’ Lella Costa su Amici e lei risponde. L’oggetto del simpatico ‘botta e risposta’ tra i due è l’addio alla conduzione del programma. Da anni una sorta di leggenda fa credere che sia stata Maria De Filippi a “scalzarla” dalla trasmissione di Canale5, ma in realtà le cose sono andate diversamente. A spiegarlo è la stessa Lella Costa nel programma di Rai3. Lo fa anche grazie ad una simpatica imitazione-fuori programma con tanto di voce simulata della presentatrice Mediaset: “Colgo l’occasione – afferma la Costa – per dire che non è stata affatto Maria a cacciarmi perché voleva farlo lei, ma sono stata io ad andarmene. Ero incinta della mia seconda figlia, lei mi chiamava quell’estate e mi diceva: “Tu non hai idea di chi mi propongono per sostituirti. Divento pazza!” (…). Alla fine le han detto: “Sai la novità? Te lo fai tu perché non ti va bene nessuna“. Queste le parole usate dall’attrice, che definisce la De Filippi anche “molto, molto simpatica” e una conduttrice con cui “ho avuto un rapporto bellissimo“.

Amici, Lella Costa conduttrice della prima edizione: “Dopo 25 anni c’è la prescrizione. Era tutt’altra cosa”

A TvTalk le ironie di Lella Costa ci sono anche quando Bernardini le ricorda di essere stata la conduttrice della prima edizione di Amici. Questo, infatti, il suo commento: “Dopo 25 anni c’è la prescrizione! Era già un programma ideato e pensato da Maria De Filippi che mi aveva inopinatamente scelto come conduttrice. Ma era tutt’altra cosa. Era un talk sull’amicizia che, durante la mia conduzione, si è poi focalizzato sull’amicizia tra persone giovani, tra ragazzi. Poi ha preso tutt’altra via“.

La prima volta di Maria De Filippi ad Amici risale al 1992

L’episodio a cui si riferisce Lella Costa è in sostanza la prima volta in televisione di Maria De Filippi. Nell’estate 1992 l’attrice lasciò le redini del programma all’allora compagna di Maurizio Costanzo (giornalista che “Queen Mary” ha poi sposato nel 1995), che ne prese la guida dal 26 settembre di quell’anno. Amici è poi cambiato, diventando prima “Saranno famosi” e poi tornando ad essere Amici, anche se molto diverso…dall’originale.