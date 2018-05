Le verità nascoste, nuova serie tv su Canale5: trama, cast e anticipazioni

Le verità nascoste: trama e cast della nuova serie TV trasmessa su Canale5

Gossip e TV è in grado di anticipare la trama ed il cast de Le verità nascoste, la nuova serie TV trasmessa in prima serata su Canale5. La protagonista della fiction è Paula Garcia McMahon (interpretata dall’attrice Elena Rovera). Scomparsa otto anni prima, la 17enne Paula ricompare all’improvviso e torna dalla sua famiglia. Paula chiede di parlare innanzitutto con Marcos Eguia (Jon Kortajarena), il poliziotto di Santander che sta seguendo le indagini. Il rapporto con Paula, però, mette in crisi anche il futuro matrimonio del poliziotto con la promessa sposa Laura Santos (Esmeralda Moya). Ad indagare sulla vicenda è anche Lalo Ruiz (José Luiz Garcia Perez), il giornalista che cerca di spiegarsi i motivi per cui la madre Lidia (Lydia Bosch) e il padre Fernando Garcia (Ginés Garcia Millan) non si pongono tante domande sul ritorno improvviso della figlia. Per il resto, a fare da “contorno” nel cast della serie troviamo anche altri attori-personaggi. C’è Alicia Costa (Irene Montalà), la poliziotta che lavora con Marcos in un rapporto d’amicizia costantemente sotto processo. Ma anche il potente banchiere spagnolo Enrique McMahon (Juan Meseguer) e Toni Garcia McMahon (Oriol Puig), il fratello minore di Paula.

Le verità nascoste: anticipazioni prima puntata del 25 maggio 2018

Questi trama e cast de Le verità nascoste, in attesa che su Canale5 vada in onda la prima puntata di venerdì 25 maggio 2018. Ecco le anticipazioni sul primissimo episodio trasmesso da Mediaset ed intitolato “La libertà”. Nell’episodio che coincide col debutto della serie qui in Italia, Paula scompare e ritorna dalla sua famiglia dopo essersi liberata dal suo sequestratore, anche rivelando di essere stata vittima della tratta delle banche spagnole. Ed è qui che entrano in gioco il poliziotto Marcos, che con la ragazza subito stabilisce un feeling particolare, ed il giornalista Lalo, che già in passato ha accusato il padre di aver ucciso la figlia e di aver simulato un rapimento.

Le verità nascoste è La Verdad di Telecinco

Le verità nascoste è il titolo scelto per l’Italia per la messa in onda de La Verdad. La prima stagione della serie televisiva, la cui trama è ispirata da storie di tre bambini realmente scomparsi, è prodotta da Plano a Plano ed in Spagna ha già debuttato su Telecinco lunedì 21 maggio 2018, registrando il 17% circa di share. Formata da sedici episodi in tutto, qui nel Belpaese andrà in onda su Canale5 da venerdì sera, probabilmente per quattro o sei puntate. La regia è di Cesar Benitez e Aitor Gabilondo.