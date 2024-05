Eurovision, Corsi: “Angelina Mango come i Maneskin”. Perché

Ieri, giovedì 9 maggio, Angelina Mango ha fatto il suo debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024. In occasione della seconda semifinale della competizione canora, la cantante si è esibito con “La Noia” insieme ad un gruppo di ballerine, dando vita ad una performance eccezionale. L’ex allieva di Amici ha superato ogni aspettativa, facendo rimanere a bocca aperta il pubblico di Malmö, che hanno reagito in maniera più che entusiasta, facendo un tifo calorosissimo. A seguito di ciò, sono in tanti ad avere sempre più speranze riguardo una sua vittoria.

A tal proposito, Caterina Balivo ha aperto la puntata di “La volta Buona” di venerdì, 10 maggio, collegandosi direttamente con Gabriele Corsi, che si trova proprio a Malmö, in Svezia, per coprire questi giorni di Eurovision. Domani mattina, il conduttore verrà raggiunto anche dalla collega Mara Maionchi, per commentare la gran finale di sabato 11 maggio. Parlando dell’incredibile ovazione ricevuta dalla Mango, la Balivo ha chiesto a Corsi se, secondo lui, esistano reali probabilità di vittoria per la cantante.

“La mia frase è sempre questa, ‘Non succede ma se succede…'”, ha prima risposta il conduttore. Successivamente, ha aggiunto un dato molto interessante: “Noi qui ci fidiamo fondamentalmente sul sentiment locale e quello che dicono i bookmaker. Lei, sempre a proposito di scaramanzia, ha la stessa percentuale di gradimento che avevano i Maneskin”. Ricordiamo che, nel 2021, i Maneskin hanno ottenuto una sorprendente rimonta all’Eurovision, conquistando il primo posto dopo 31 anni dall’ultimo trionfo dell’Italia, quando Toto Cutugno vinse nel 1990.

Tuttavia, il sito Eurovisionworld.com, che si occupa di racchiudere tutte le quote e le puntate degli scommettitori, dà l’Italia al settimo posto. A quanto pare al primo posto troviamo la Croazia, seguita da Israele e Svizzera, Francia, Irlanda, Ucraina e Italia. Durante la seconda semifinale, la Rai ha svelato accidentalmente i risultati del televoto, svelando che ben il 39.31% dei voti degli italiani sono andati alla cantante israeliana Eden Golan. Un dato che ha generato una forte polemica e che potrebbe aver sfavorito la Mango.

Ad ogni modo, non resta che attendere la finale di domani, sabato 11 maggio, per capire come si posizionerà Angelina. Magari, la sua forte presenza scenica potrebbe ribaltare all’ultimo il risultato, portandola in vetta alla classifica. Chissà…