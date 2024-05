Katia Ricciarelli, dolore per lei e Pippo Baudo: “Perso un figlio”

Ospite nella puntata di Storie di Donne al Bivio che andrà in onda martedì 21 maggio, Katia Ricciarelli ha fatto una confessione inedita a Monica Setta. Parlando con la conduttrice, la nota attrice e soprano ha difatti rivelato di aver dovuto affrontare un immenso dolore. Parlando della sua storia con Pippo Baudo, terminata nel 2004, Ricciarelli ha raccontato di aver perso un figlio. Spieghiamo più nel dettaglio cos’ha detto nel corso della sua lunga intervista.

Durante la sua ospitata a Storie di Donne al Bivio, stando alle anticipazioni riportate da Today, Katia Ricciarelli ha rivelato un episodio molto doloroso che ha coinvolto lei e Pippo Baudo mai raccontato in precedenza. La coppia ha difatti perso un figlio prima di sposarsi e ha provato ad averne un altro con la procreazione assistita.

Qui di seguito le sue parole precise a Monica Setta in merito al doloroso evento:

Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima di sposarci e abbiamo provato ad averne un altro con la procreazione assistita.

Lei e Pippo Baudo si sono sposati il 18 gennaio 1986 e sono stati insieme fino al 2004, quando la coppia ha deciso di separarsi. In merito al conduttore, Ricciarelli ha affermato di averlo amato moltissimo e di essere stata sempre gelosa di lui. Nel corso dell’intervista, Katia ha anche ripercorso la sua storia lunga 13 anni con José Carreras.

Qui di seguito i ricordi condivisi con Monica Setta legati ai loro incontri:

Quando ci vedevamo in albergo le nostre valigie restavano puntualmente all’ingresso perché appena entrati in camera finivamo a letto a fare l’amore senza preliminari. Mi accadde una volta di andare a Venezia, mentre lui doveva essere a New York. Ricevetti una telefonata in hotel e notai che lui aveva un tono strano. Pensai, ecco è in America solo e mi tradisce. Dopo due minuti bussarono alla porta ed era José che mi aveva fatto una sorpresa.

Katia ha avuto anche una storia con Paolo Grassi. A riguardo ha rivelato che il loro amore era più cerebrale che passionale. Ha poi parlato anche dei corteggiamenti da parte di Alberto Sordi e di come l’attore e regista le regalasse sempre bouquet composti da cento rose rosse e le abbia presentato le sue sorelle.

La conduttrice di Storie di Donne al Bivio Monica Setta ha voluto ringraziare personalmente Katia Ricciarelli per l’intervista rilasciata nel suo programma. L’ha definita di grande sincerità ed intensità, sottolineando come l’attrice e soprano si sia lasciata particolarmente andare. Le due si conoscevano difatti da tanti anni ma Katia non aveva mai rivelato alcuni particolari così dolorosi inerenti la sua vita.

La fine della storia con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati dal 1986 fino al 2004, quando i due hanno deciso di mettere fine alla loro storia. In passato l’attrice e soprano ha raccontato nel programma I Lunatici le motivazioni dietro la loro separazione. Stando alle sue parole, i due si sarebbero lasciati per una mancanza di dialogo e per il fatto che lei fosse spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia. Ha poi aggiunto che il non avere figli li ha aiutati, in quanto non è mai facile separarsi, soprattutto dopo diciott’anni di matrimonio e quando ci sono dei bambini.