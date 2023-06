Pippo Baudo: dove vive, l’aborto di Katia Ricciarelli e il figlio segreto

Pippo Baudo, dopo una lunga ‘latitanza’ dalla tv, è riapparso in video mercoledì 7 giugno. Ha deciso di farlo non in una data casuale bensì nel giorno del suo 87esimo compleanno. Il conduttore siciliano è intervenuto al Tg2 dove ha ringraziato i telespettatori e i fan. Poche ore prima di mostrarsi al Tg2, era stato ospite di Fiorello a Viva Rai2, in questo caso, però, in collegamento telefonico.

Come sta Pippo Baudo: bufale e menzogne

Nei mesi scorsi sono circolate diverse bufale sullo stato di salute del decano dei presentatori italiani. Una parola a casaccio detta in rete e qualche esternazione sempre detta a casaccio in tv hanno creato un caso di fake news. C’è chi ha lasciato intendere che Baudo fosse malato e in condizioni critiche. Nulla di tutto questo: certo a 87 anni avrà qualche acciacco legato alla vecchiaia, ma a giudicare dalla sua apparizione al Tg2 non c’è alcuna malattia grave.

C’è stato un fatto particolare che negli ultimi mesi ha destato preoccupazione. L’amico di Baudo, Pippo Balistreri, di recente è stato ospite a Italia Sì (programma del sabato pomeriggio di Rai Uno) e in lacrime, ha sostenuto che il conduttore siciliano stava male. Peccato che non fosse vero. Lo stesso Baudo lo precisò alla stampa in modo tale da spegnere sul nascere false indiscrezioni sul suo conto: “Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”.

Gli interventi al Tg2 e a Viva Rai2

Tornando alle sue ‘folate’ televisive del 7 giugno, così ha salutato il pubblico al Tg2:

“Voglio ringraziarvi. Oggi sto vivendo una giornata meravigliosa e bellissima. Il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventato speciale. Sto notando tutto l’affetto che mi dedicano i telespettatori e ringrazio i telespettatori del Tg2 per l’affetto e la simpatia e il suo direttore, Antonio Preziosi, che lo dirige con mano sapiente e intelligente. Grazie a tutti voi, vi voglio tanto ma tanto bene”.

Capitolo Viva Rai2. Fiorello ha steso un tappeto rosso a Pippo: “Hai tracciato la strada e noi la stiamo seguendo tutti quanti, tutti. Chi fa questo mestiere oggi segue la strada tracciata dal grande Pippo”. Baudo ha gongolato: “Mi fa piacere, ho seminato bene, insomma. Sono il maestro”. Infine, ha promesso la sua presenza per una puntata di Viva Rai2, magari nella prossima edizione: “Sempre se ci sarà”, ha scherzato Fiorello. “Te lo prometto, te lo garantisco anche, perché sono sicuro che la prossima edizione ci sarà, e tu la farai”, ha concluso Baudo.

Dove vive oggi Pippo Baudo

Baudo è nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Dopo aver completato gli studi nella città siciliana, ha sfondato in tv e si è trasferito in pianta stabile a Roma dove tutt’oggi vive. Non si sa null’altro sull’abitazione essendo il conduttore da sempre assai riservato sulla sua vita privata.

Mogli, compagne, figli e l’aborto di Katia Ricciarelli

Baudo ha avuto cinque storie importanti e due figli. Da Mirella Adinolfi ha avuto Alessandro, nato nel 1962 ma riconosciuto dal presentatore soltanto nel 1996 dopo una breve vicenda legale. Nel 1970, dal matrimonio con Angela Lippi, è nata la figlia Tiziana, oggi sua segretaria e assistente. È inoltre nonno di Nicholas e Nicole (2010), figli gemelli di Tiziana, e di Sean (1990), figlio di Alessandro; Sean a sua volta nel 2010 lo ha reso bisnonno.

Dopo una love story di circa sette anni con Alida Chelli e una più breve con Adriana Russo, il 18 gennaio 1986 Baudo è convolato a nozze con Katia Ricciarelli, da cui si è separato nel 2004 e divorziato nel 2007. Durante la relazione, la soprano è rimasta incinta ma ha abortito. Questo è ciò che ha rivelato la stessa Ricciarelli in un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani:

“Cosa mi è mancato? Dovrei dirti: ‘il figlio’, ma poi ho capito una cosa: ‘se non è venuto doveva essere così’, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano. Poi prima di sposarmi rimasi incinta di Pippo Baudo che mi convinse ad abortire. Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi, sono stata punita, evidentemente è giusto così. Se rimprovero a me o a lui questa cosa? Nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.

Oggi Baudo e l’ex moglie sono in buoni rapporti.

Il figlio ‘segreto’ Alessandro Baudo: la vicenda

Come prima accennato Baudo ha riconosciuto il primogenito Alessandro anni dopo la sua nascita avvenuta nel 1962. Nacque dalla relazione clandestina tra il conduttore e Mirella Adinolfi. All’epoca lei era sposata con il dirigente Rai Tullio Formosa e il suo matrimonio stava vivendo un momento difficile. Baudo, invece, era agli albori della carriera. Va ricordato che negli anni Sessanta in Italia non esisteva ancora il divorzio.

Formosa, saputo del rapporto extraconiugale della moglie, scelse di riconoscere il piccolo Alessandro come suo figlio. Poi fece le valigie e andò in Canada a lavorare per una tv. A Roma, intanto, Mirella e Baudo continuarono a frequentarsi. Alessandro Baudo, al settimanale Di Più, ha spiegato:

“Pippo non viveva con noi, ma lo vedevo spesso. Quando avevo sei anni l’amore tra mamma e Pippo finì. Lei si rimise con Formosa, lo raggiungemmo in Canada e poi ci spostammo in Australia. Per me Baudo era lo zio rimasto in Italia, mentre fu Formosa a crescermi, a farmi da padre. Poi, quando avevo trent’anni, Formosa si ammalò e disse a mamma di raccontarmi tutto”.

Nel 2000, in seguito al test del Dna, Alessandro ottenne il riconoscimento e il cognome paterno. Tra padre e figlio non ci fu alcuna lotta legale: la prova del Dna fu necessaria per questioni burocratiche. Per anni Alessandro ha vissuto in Australia; è tornato in Italia un paio di anni fa proprio per avvicinarsi al padre: “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: “Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro””.

Pippo Baudo talent scout: gli artisti scoperti

Baudo non è stato solo un conduttore televisivo ma anche un talent-scout capace di portare alla ribalta nomi che hanno segnato la storia del mondo dello spettacolo italiano. Ecco alcune personalità alcuni da lui scoperte: