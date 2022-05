Intervista piuttosto scontata a Domenica In: protagonista Katia Ricciarelli. La soprano, fresca dell’esperienza al Grande Fratello Vip 6, è stata ospite di Mara Venier. La chiacchierata ha lasciato un poco di amaro in bocca. Motivo? Come è noto la soprano, nella poc’anzi citata esperienza nella Casa più spiata d’Italia, è stata travolta dalle critiche. In molti l’hanno accusata di aver ripetutamente utilizzato espressioni al limite del razzismo e dell’omofobia. Sarebbe stato più interessante se la Venier avesse chiesto qualcosa sul tema. E invece sull’argomento c’è stato un silenzio di tomba. Ok, il GF Vip è trasmissione concorrenziale, ma domandare qualcosa sulle polemiche scatenatesi sui social e sugli organi di stampa sarebbe stato auspicabile. Si è invece preferito virare su questioni trite e ritrite, vale a dire gli amori celebri della cantante veneta e le tappe della sua carriera.

Katia Ricciarelli ha così ripetuto, come detto allo sfinimento nel corso del suo viaggio al Grande Fratello Vip, di aver avuto una vita intensa, di essersi spesa in modo incessante per la carriera lirica e di aver raccolto parecchie soddisfazioni. Come al solito le è poi stato chiesto un commento sul matrimonio con Pippo Baudo. Per l’occasione le sono state mostrate delle immagini di repertorio del decano dei conduttori italiani. La soprano non si è scomposta, sottolineando di aver vissuto una bellissima storia d’amore con il siciliano e di non avere alcun rimpianto per come sono poi andate le cose.

“Mi danno una grande gioia queste immagini, ma fanno parte del passato, non ho rimpianti. Ho avuto tanto e ora tutto quelle che viene è bello”, ha chiosato la Ricciarelli. Spazio poi a un videomessaggio mandatole da Giucas Casella, suo ex compagno di viaggio al GF Vip 6. La cantante ha raccontato di aver stretto una bella amicizia con il mentalista. Insomma, come si diceva, tutta roba trita e ritrita.

Inoltre la soprano ha narrato per l’ennesima volta di essere single ma che il suo cuore rimane aperto, seppur crede che sia difficile che possa esserci spazio per una nuova relazione sentimentale. Nel corso dell’intervista non sono mancati una serie di complimenti reciproci con la Venier. Anche in questo caso già tutto visto e rivisto.