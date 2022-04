Katia Ricciarelli: “Al Grande Fratello Vip ho fatto un solo errore”

La cantante, ex moglie di Pippo Baudo, non ha esitato a definire l’esperienza del reality show di Canale 5 “durissima”

Ancora dichiarazioni di Katia Ricciarelli sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel bene e nel male la soprano è stata una delle protagoniste del reality show di Canale 5. A volerla fortemente nel cast il conduttore Alfonso Signorini, legato da tempo da una sincera amicizia all’ex moglie di Pippo Baudo. In una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, la 76enne ha definito questa esperienza durissima.

Katia Ricciarelli ha ammesso che ambientarsi nella Casa più spiata d’Italia è stato davvero difficile. Inoltre non immaginava che ci fosse una così grande distanza tra lei e gli altri concorrenti. Distanza – a detta dell’artista – soprattutto culturale. Secondo Katia la maggior parte degli altri concorrenti dava troppo peso all’esteriorità. Ma nonostante tutto l’ex gieffina l’ha definita un’avventura importante, umanamente e professionalmente.

In circa sei mesi nel bunker di Cinecittà Katia Ricciarelli si è misurata con se stessa e ha fatto cose che mai aveva fatto prima d’ora nella vita, come ad esempio il tuffo in piscina. La vippona ha poi svelato quello che a suo dire è stato il suo unico errore al Grande Fratello Vip:

“Sclerare ogni tanto, offrendo su un piatto d’argento parole dette in un momento di rabbia e facilmente strumentalizzabili”

Katia Ricciarelli ha precisato di non essere né omofoba né razzista ma di andare spesso alla sostanza, perché non ha bisogno di troppe etichette.

Katia Ricciarelli tornerà presto in tv

Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli sarebbe in lizza per un altro importante programma sul piccolo schermo. Stando a quanto riporta il settimanale Vero Tv l’ex moglie di Pippo Baudo sarebbe tra i papabili concorrenti di Tale e Quale Show 2022, condotto da Carlo Conti.

Lo show tornerà su Rai Uno, in prima serata in autunno, e sembra proprio che la 76enne sia pronta a mettersi in gioco in un contesto del tutto nuovo. Prima di entrare nel programma Mediaset Katia Ricciarelli aveva preso parte a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Risale invece al 2006 la partecipazione a La Fattoria su Canale 5.

Per le ultime edizioni di Tale e Quale Show Carlo Conti ha attinto parecchio al cast del Grande Fratello Vip. In seguito al reality show sono stati protagonisti al varietà di Rai Uno, solo per fare alcuni nomi: Francesco Monte, Pago, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando. Ora sarebbe arrivato il turno di Katia Ricciarelli, che tornerebbe così allo spettacolo vero e proprio.