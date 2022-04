Katia Ricciarelli promossa: torna in tv dopo il Grande Fratello, ecco dove

La soprano, ex moglie di Pippo Baudo, è in lizza per prendere parte ad un importante programma Rai in prima serata

Continua la carriera televisiva di Katia Ricciarelli. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste più discusse della sesta edizione, la cantante sarebbe in lizza per un altro importante programma sul piccolo schermo. Stando a quanto riporta il settimanale Vero Tv l’ex moglie di Pippo Baudo sarebbe tra i papabili concorrenti di Tale e Quale Show 2022, condotto da Carlo Conti.

Lo show tornerà su Rai Uno, in prima serata in autunno, e sembra proprio che la 76enne sia pronta a mettersi in gioco in un contesto del tutto nuovo. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, fortemente voluta da Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli aveva preso parte a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Risale invece al 2006 la partecipazione a La Fattoria su Canale 5.

Per le ultime edizioni di Tale e Quale Show Carlo Conti ha attinto parecchio al cast del Grande Fratello Vip. In seguito al reality show sono stati protagonisti al varietà di Rai Uno, solo per fare alcuni nomi: Francesco Monte, Pago, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando. Ora sarebbe arrivato il turno di Katia Ricciarelli, che tornerebbe così allo spettacolo vero e proprio.

Di recente si era parlato pure di un coinvolgimento di Jessica Selassié, vincitrice del GF Vip 6, a Tale e Quale Show ma la principessina etiope si è detta poco propensa ad un’avventura del genere. L’ex gieffina vedrebbe meglio nelle vesti di imitatrici le sorelle minori Lucrezia, detta Lulù, e Clarissa, che non hanno mai nascosto la loro grande passione per il canto.

Il successo di Tale e Quale Show

In onda dal 2012 su Rai Uno Tale e Quale Show è diventato ben presto uno dei format di punta dell’azienda radiotelevisiva. È l’adattamento italiano del talent show spagnolo Tu cara me suena. Passano gli anni ma la trasmissione continua ad appassionare oltre tre milioni di telespettatori.

Neppure l’arrivo del rivale Star in the star con Ilary Blasi ha messo in pericolo la buona riuscita del programma di Carlo Conti. La Clementoni ha addirittura creato un gioco ispirato allo show Rai.