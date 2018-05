La mafia uccide solo d’estate 3: le novità sulla terza stagione

La mafia uccide solo d’estate 3: ci sarà la terza stagione?

Anche la seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate è giunta al termine e i telespettatori già si chiedono se ci sarà o meno una terza serie. La fiction di Pif che ironizza sulla mafia ha conquistato il pubblico anche durante queste sei puntate e la possibilità un seguito è molto probabile. Vi ricordiamo anche che l’autore, nonché voce narrante, ha sempre detto che gli piacerebbe portare avanti le vicende della famiglia Giammaresi almeno fino al 1992, ci riuscirà? I presupposti per la realizzazione di una terza stagione de La mafia uccide solo d’estate ci sono tutti, al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i vertici della Rai sono ben disposti ad andare avanti.

La mafia uccide solo d’estate 3: le parole della Rai e dei telespettatori

La direttrice di Rai Fiction, Tinni Andreatta, durante la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione aveva affermato che il materiale per poter far proseguire la fiction è sicuramente presente, ma ad oggi la notizia non è ancora stata confermata. Se da parte dei vertici Rai non abbiamo né conferme né smentite, dal pubblico di Rai Uno abbiamo una grande certezza: i telespettatori vogliono la terza stagione e in molti hanno manifestato sui social apprezzamenti alla fiction e hanno richiesto a gran voce la terza serie. “Grande Pif …e speriamo ne arrivi una terza”, “Adoro la serie, spero ne farete anche una terza!”, “Fatta bene con attori bravissimi. Tutti alla grande., anche se per me la mia preferita è stata Anna foglietta., interpretazione perfetta.. Speriamo nel 3 capitolo”, sono solo alcuni dei commenti apparsi su twitter.

La mafia uccide solo d’estate 3: Dario Aita ne L’Allieva 2

Nessuna conferma ad oggi, ma le possibilità di vedere una terza stagione de La mafia uccide solo d’estate sono molto alte. Pif starà già lavorando alla sceneggiatura? Rivedremo presto sul piccolo schermo i protagonisti della serie? Una cosa è certa, uno dei protagonisti più amati della serie, Dario Aita, ha da poco concluso del riprese de L’Allieva 2 che andrà in onda molto probabilmente il prossimo autunno su Rai Uno.