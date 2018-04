Nino Formicola è il vincitore de L’Isola dei Famosi 2018

Chi ha vinto L’Isola dei Famosi 2018? Trionfa Nino Formicola

Proclamato in diretta TV il vincitore de L’Isola dei Famosi 2018. Come da pronostici, è Nino Formicola il concorrente che ha vinto la tredicesima edizione del reality, la quarta trasmessa da Canale5. Il verdetto definitivo è stato comunicato da Alessia Marcuzzi durante la finale del 16 aprile, con la proclamazione avvenuta alle ore 01.36 di martedì 17. La decisione è spettata al pubblico da casa. I telespettatori hanno premiato il comico milanese – anche noto per l’ex duo “Zuzzurro e Gaspare” – con una percentuale di televoto del 67%. Qui in basso il video con il momento della proclamazione:

Prima del trionfo in tv, in studio Formicola ha ricevuto due sorprese: una da parte della compagna Alessandra Raya, l’altra organizzata dagli attuali colleghi di teatro, Max Pisu e Roberto Ciufoli. Inizialmente un po’ scettico verso il genere televisivo dei reality, ora il popolare comico ne ha addirittura vinto uno. L’attore ha 64 anni di età e ha deciso di partecipare al programma dopo la morte di Zuzzurro, avvenuta nel 2013. Proprio con Zuzzurro iniziò a lavorare in TV negli anni ’70, man mano diventando sempre più famoso grazie al suo talento e grazie a trasmissioni di successo come Drive In, Emilio e Striscia la notizia.

L’Isola dei Famosi 2018: il premio al vincitore e la classifica finale

Oltre alla vittoria, il vincitore de L’Isola dei Famosi 2018 porta a casa anche il premio del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro, per cui metà del “compenso” andrà in beneficenza. Dietro Nino Formicola, secondo e terzo nella classifica finale si sono posizionati la cantante Bianca Atzei (nell’ultima sfida il suo 33% non è bastato per vincere) e lo sportivo Amaurys Perez (che ha perso contro Gaspare con il 63% del televoto). Infine, Francesca Cipriani si è classificata quarta (la showgirl ha battuto Jonathan Kashanian, arrivato ultimo col 70% dei voti).

I vincitori di tutte le edizioni de L’Isola dei Famosi a Mediaset

Nel corso degli ultimi anni, i vincitori di tutte le edizioni de L’Isola dei Famosi finora realizzate a Mediaset sono stati: l’attore ed ex modello Raz Degan (nel 2017), il pugile Giacobbe Fragomeni (2016) e il duo di cantanti Le Donatella (che nel 2015 hanno vinto la prima edizione in onda su Canale5).