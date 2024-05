Concerto 1 Maggio shock: su Rai 3 inquadrato simbolo fascista

E’ partita alle 15.15 la diretta del concertone del Primo Maggio di quest’anno, come sempre su Rai 3. Nonostante la pioggia incessante e il cambio location non ideale per le condizioni metereologiche attuali (si svolge al Circo Massimo), gli artisti continuano ad alternarsi sul palco esibendosi sotto un vero e proprio temporale. In questo caso però, non vogliamo parlare dei cantanti in scaletta, ma di qualcos’altro.

Sia chiaro, oltre al discorso di Morgan per ora non sembrano esserci grandi polemiche e contestazioni da parte del cast di questa edizione. Qualcuno però, ha notato un’inquadratura insolita…vediamo i dettagli.

Mentre il concertone è in pausa – lasciando spazio al Tg3 per poi riprendere per la prima serata – su Twitter potrebbe nascere la prima polemica sull’evento in questione. Poco fa infatti, sul social è apparso un tweet che riporta una news alquanto scioccante.

Con un tweet, l’account @tv_italiana fa notare uno strano dettaglio andato in onda in diretta su Rai 3 proprio durante l’iconico concertone. Secondo quanto spiega l’utente su X, nel corso della prima parte dello storico evento è stato inquadrato un ragazzo con una maglietta…particolare.

Il simbolo fascista apparso su Rai 3

Sulla t-shirt indossata dallo spettatore presente al Circo Massimo appare infatti un noto simbolo che da sempre viene associato al fascismo: il fascio littorio. Subito si potrebbe pensare che realizzare un’inquadratura del genere sia stata una svista, tenendo conto della quantità di gente presente nel pubblico dell’evento. Secondo Tv_italiana però, potrebbe non essere così.

Sempre nel post su X infatti, l’utente rivela che il ragazzo non è apparso solo una volta nella diretta di Rai 3. Leggendo le parole contenute nel tweet, sembra proprio che il simbolo sia stato inquadrato ripetutamente nel corso della prima parte del concertone condotto da Noemi ed Ermal Meta.

A testimonianza di quanto sarebbe accaduto, la pagina di televisione su Twitter pubblica anche uno screenshot in cui appare il la maglietta incriminata. Guardando la foto si lascia spazio a pochi dubbi sul simbolo inquadrato. Tuttavia, questa potrebbe semplicemente essere una svista e una triste gaffe.

🔴 È già la terza volta che la regia Rai del #Concertone #PrimoMaggio inquadra nel pubblico un ragazzo che indossa una maglietta con il Fascio Littorio stampato sopra. Sorprende che sia sotto l'acqua senza ombrello e senza impermeabile (che piuttosto tiene in mano). #1M2024 pic.twitter.com/OiSdFQXnQN — TV Italiana (@TV_Italiana) May 1, 2024

Nonostante sembra che l’inquadratura sia andata in onda tre volte infatti, ciò non conferma che il tutto sia stato fatto di proposito. L’ipotesi più probabile infatti, rimane quella di una mancanza di attenzione al dettaglio. Nel frattempo però, il tweet basta a scatenare i primi commenti del popolo del web che si precipita a condannare “TeleMeloni“.