Concertone: Ermal e Noemi presentano! Tutte le novità

Mancano solo due settimane al concerto del Primo Maggio e iniziano ad uscire i primi nomi.

A condurre sono due (anzi tre) Big di Sanremo. Ce la faranno a gestire uno degli eventi musicali più importanti dell’anno?

Siamo abituati a vederli scalare le classifiche con le loro hit, ma per la prima volta Ermal Meta e Noemi vestiranno i panni di conduttori.

Infatti, stavolta saranno loro ad annunciare i cantanti che parteciperanno al Concertone indetto dai sindacati CISL, CGL e UIL, ma non saranno soli.

Per la prima volta il concerto non si terrà nella sua tradizionale location: infatti Piazza San Giovanni quest’anno sarà occupata dai lavori di ristrutturazione e tutti gli artisti si riuniranno su un palco suggestivo.

Quello del Circo Massimo.

Quale migliore arena per un evento popolare come il Concertone!

Ermal Meta e Noemi sono emozionatissimi, hanno reagito così all’annuncio della loro conduzione

Sono così felice di condurre una festa così importante. Sono salita ben quattro volte sul palco del Primo Maggio come cantante e da bambina sono sempre andata a vederlo. Condurlo per la prima volta in una location come il Circo Massimo è un’emozione immensa.

Dice Noemi.

E’ una enorme responsabilità salire su un palco come quello del Concertone, sia da cantante che da conduttore, ma sono pronto a questa avventura.

Soprattutto perché non sarò solo ma con Noemi, una donna e artista che stimo da sempre

Ha aggiunto Ermal Meta.

Per ora sappiamo ben poco sulla scaletta e sui grandi nomi che calcheranno il palco, ma abbiamo già un’altra stella pronta a spogliarsi delle vesti di cantante per vestire quelle di conduttrice.

Ad aprire l’evento ci sarà la maratona di musica rock e alla conduzione ci sarà Big Mama, reduce dei successi di Sanremo e della sua prima esibizione al Primo Maggio nel 2022.

Ci fanno sapere però i conduttori che martedì prossimo sapremo tutto!

Quella volta che Fedez sconvolse il Primo Maggio

Speriamo che Noemi ed Ermal Meta siano pronti a ogni evenienza!

Ancora non sappiamo i nomi che si esibiranno il Primo Maggio, ma di una cosa siamo sicuri: Fedez non ci sarà.

Vi ricordate quello che successe nell’edizione del Concertone del 2021?

L’ all’epoca signor Ferragni aveva scatenato un putiferio, salendo sul palco e attaccando tutta la classe politica della destra, a seguito della censura subita dai dirigenti Rai.