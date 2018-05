Italia’s got talent 2018: i nomi dei due nuovi giudici

Federica Pellegrini e Mara Maionchi nuovi giudici di Italia’s got talent 2018

Ufficialmente rivelati i nomi dei giudici di Italia’s got talent 2018. Nella nuova edizione del programma di Sky Uno e TV8 due donne arrivano a sorpresa in giuria. Si tratta di Federica Pellegrini e di Mara Maionchi. Queste le due giurate scelte per lo show che tornerà presto in onda. Due new entry che “rinfrescano” del 50% il bancone al quale siedono i giurati. Intanto, sui suoi social Federica Pellegrini commenta così la sua prima volta da giurata tv: “Sono emozionata!” e “felice di affrontare questa nuova avventura e onorata di essere stata scelta come giudice del prossimo #IGT. Poi con un gruppo del genereeeee! Mamma mia non vedo l’ora di iniziare“.

Italia’s got talent 2018: Claudio Bisio e Frank Matano riconfermati in giuria

Arruolate in qualità di nuovi giudici donne di Italia’s got talent 2018, Federica Pellegrini e Mara Maionchi siederanno in giuria accanto ai riconfermati Claudio Bisio e Frank Matano, quest’ultimi protagonisti dello show targato FremantleMedia e SKY per il quarto anno consecutivo. A tutti e quattro toccherà il compito di giudicare gli aspiranti concorrenti che, nel corso delle varie tappe, si presenteranno sul palco, prima per i casting e poi per la fase finale della trasmissione, per cui alla conduzione è stata riconfermata Lodovica Comello.

Luciana Littizzetto e Nina Zilli fuori da Italia’s got talent

Del resto, l’arrivo di Federica Pellegrini e Mara Maionchi a Italia’s got talent porta con sé anche l’uscita di scena di Luciana Littizzetto e Nina Zilli. Per le due, sostituire la comica di Che tempo che fa e la famosa cantante, sarà un compito arduo oppure no? Staremo a vedere o a…”buzzare”.