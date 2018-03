Il cacciatore, Rai Due: anticipazioni, cast e numero di puntate

Il cacciatore: quando andrà in onda la nuova serie di Rai Uno?

Francesco Montanari sarà il protagonista della nuova serie di Rai Due, Il Cacciatore, nel ruolo di Saverio Barone. Nella nuova fiction andrà in onda a partire da mercoledì 14 marzo e terrà compagnia al pubblico televisivo per sei puntate. La storia è liberamente ispirata alla vera storia del giovane magistrato Alfonso Sabella. Rivivremo gli anni ’90 e la lotta alla mafia. Il protagonista farà di tutto per sconfiggere il sistema mafioso, per farlo denuncerà anche il suo capo, Salvatore Donà, interpretato da Vincenzo Pirrotta. Un gesto che farà rischiare la carriera a Saverio Barone, ma che allo stesso tempo gli permetterà di entrare a far parte del gruppo antimafia di Palermo di Andrea Elia (Roberto Citran).

Il cacciatore: il cast completo della serie

Insieme a Francesco Montanari, ne Il cacciatore vedremo David Coco e Edoardo Pesce nei panni di due boss mafiosi, rispettivamente Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca. Paolo Briguglia sarà Tony Calvaruso, autista del boss Bagarella. Tra le interpreti femminili Miriam Dalmazio, che molti ricorderanno nelle prime stagioni di Che Dio ci aiuti, che interpreterà Giada, la compagna del protagonista e Roberta Caronia, che, invece, sarà Vincenzina, moglie di Bagarella.

Il cacciatore: trama prima puntata

Due episodi per ognuna delle sei puntate de Il cacciatore. Nel primo episodio, Nel Bosco, vedremo gli inizi della carriera di Saverio Barone a Termini Imerese e la decisione di denunciare il suo capo. Nel secondo episodio, Fuoco amico, il giovane magistrato entrerà nella squadra antimafia di Palermo, ma subirà lo scetticismo dei suoi colleghi. Saverio, infatti, è molto giovane, ma soprattutto inesperto. Il protagonista riuscirà a far cambiare opinione ai suoi nuovi colleghi? Per sapere cosa succederà nella prima puntata de Il cacciatore non ci resta che aspettare mercoledì 14 marzo. Il protagonisti della nuova serie televisiva vi aspettano in prima serata, su Rai Due.