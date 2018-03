Il cacciatore, anticipazioni: la prima indagine di Saverio

Il cacciatore: anticipazioni seconda puntata

Grande attesa per la prima puntata de Il cacciatore, che i più impazienti hanno visto in anteprima su Rai Play. Una nuova produzione firmata Cross Productions, che dopo il successo di Rocco Schiavone sembra pronta ad ottenere un altro ottimo successo con la serie televisiva che vede protagonista Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone. La nuova fiction di Rai Due è ambientata nella Sicilia degli anni ’90 ed è ispirata alla storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella. Dopo la prima puntato in molti già si chiedono cosa succederà nella seconda puntata de Il cacciatore? Le anticipazioni ci rivelano che nella primo episodio, Un PM da marciapiede, Saverio si dovrà occupare delle indagini della sua prima indagine su un latitante, Mico Farinella (Giulio Beranek). L’entusiasmo del protagonista è notevole, ma dopo otto mesi di lavoro ancora non vedrà il risultati sperati.

Il cacciatore: una svolta nelle indagini

A dare una svolta alle indagini sarà un omicidio. L’uomo assassinato, secondo una testimone, era insieme proprio a Mico Farinella. Nel frattempo Nunzio Scalera si presenterà da Bagarella, interpretato da David Coco, e Vincenzina (Roberta Caronia), cosa vorrà l’ex sicario di Bagarella? Nel secondo episodio, Un giorno perfetto, Saverio riuscirà a rimettersi sulle tracce di Farinella, grazie all’aiuto del Capitano Bonanno (Nicola Rignanese) e dei Carabinieri. Riuscirà il protagonista a portare a termine questa indagine? Cos’altro succederà nella seconda puntata de Il cacciatore?

Il cacciatore: quando andrà in onda la seconda puntata?

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata de Il cacciatore non ci resta che aspettare una settimana. I prossimi due episodi della fiction con Francesco Montanari andranno in onda mercoledì 21 marzo alle 21.10 circa, sempre su Rai Due. I protagonisti della serie televisiva vi aspettano subito dopo Quelli che il tg, programma condotto da Mia Ceran insieme a Luca e Paolo.