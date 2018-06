Hunziker chiude Vuoi scommettere?: parole su Frizzi e lacrime per Aurora

Vuoi scommettere?, le parole di Michelle Hunziker su Fabrizio Frizzi

Grande commozione sul finale di Vuoi scommettere?, con Michelle Hunziker che chiude l’ultima puntata del programma di Mediaset con parole sincere dedicate a Fabrizio Frizzi.”Questo momento – dice la conduttrice di Canale 5 – ce lo dobbiamo prendere. Ha vegliato su di noi. E’ lui che, un bel po’ di anni fa, ha portato questo programma e lo ha fatto diventare grande in Italia. Quindi, gli mandiamo un grande bacio. Fabrizio ti vogliamo bene. Ciao Fabri“. Questo l’omaggio che la presentatrice svizzera fa all’amato conduttore tv scomparso lo scorso marzo, nel ricordare il “suo” Scommettiamo che…portato al successo in Rai negli anni ’90. Un omaggio a Frizzi che arriva anche dopo quanto accaduto nella prima puntata, quando la Hunziker commossa aveva già detto: “Non riesco ad andare avanti prima di aver salutato un amico, una persona che è venuta a mancare che ha fatto Scommettiamo che… Avevo bisogno di salutarlo e chiedere anche la sua benedizione. Gli voglio dare un bacio“.

Michelle Hunziker, a Vuoi scommettere in lacrime per la figlia Aurora

Nell’ultima puntata di Vuoi Scommettere?, Michelle Hunziker finisce anche in lacrime per Aurora Ramazzotti. A sorpresa la regia di Roberto Cenci manda in onda un filmato con tutti i momenti più “segreti” di mamma Michelle e sua figlia “Aury”, ma le “dolcezze” tratte direttamente dagli album di famiglia sembrano non piacere del tutto alla padrona di casa. “Questo è scorretto“, dice infatti l’ex conduttrice di Zelig col sorriso sulle labbra. Una sorpresa messa in piedi pure dopo i ringraziamenti che la conduttrice-madre fa alla figlia-inviata, usando queste parole: “Sei stata non brava, bravissima, spontanea. Non lo dico io, lo dice il pubblico. Hai portato a casa questa scommessa per te“.

Vuoi scommettere?, “ciao, alla prossima edizione”

Per il resto, sul finale di Vuoi scommettere? viene incoronato vincitore il concorrente Moris con la scommessa di parkour “Sempre più in alto” abbinata a Simona Ventura, la Hunziker ringrazia tutto il cast artistico e, in chiusura di trasmissione, pronuncia anche una frase (forse) per alcuni inaspettata: “Ciao, alla prossima edizione“. A quanto pare lo show di Canale5 si rifarà.