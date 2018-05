Grande Fratello 2018: primo finalista, eliminati e nuovi nominati

Il primo finalista di Grande Fratello 2018 è Simone Coccia Colaiuta

Il primo finalista di Grande Fratello 2018 è Simone Coccia Colaiuta. A mandare già da ora in finale il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane ci hanno pensato i telespettatori grazie al televoto da casa col 38% delle preferenze. Complice la D’Urso, inizialmente Coccia ha creduto di essere il secondo eliminato della sesta puntata. Ma in realtà ha battuto Angelo Sanzio “Ken italiano” e Filippo Contri nella sfida al televoto per lui più importante. Lo ha scoperto in studio, dopo che è stato vittima di uno scherzo da parte della conduttrice e del programma. La produzione ha finto di mostrare le percentuali di televoto della sua eliminazione e, inscenando un black out, gli ha comunicato la bella notizia. Commosso è poi ritornato in casa con la busta contenente il nome del vero eliminato.

Grande Fratello 2018: eliminati Angelo Sanzio e Lucia Bramieri

Sono, quindi, due gli eliminati della sesta puntata di Grande Fratello 2018. A perdere la sfida al televoto tra Simone Coccia Colaiuta, Filippo Contri e Angelo Sanzio è stato quest’ultimo, in quanto risultato il meno votato. A volerlo fuori dalla Casa il pubblico, con il 28% del televoto (Filippo ha raccolto il 34%). All’eliminazione a sorpresa di Sanzio si è arrivati dopo che i concorrenti hanno mandato al televoto i tre “non salvati” a seguito di una “catena di salvataggio”. Anche l’altro televoto, quello durato per tutta la settimana, è stato vinto da Simone Coccia Colaiuta (32%). In questo caso, Coccia ha battuto Danilo Aquino (24%) e Lucia Bramieri (44%), per questo motivo eliminata definitivamente dal gioco.

I nuovi nominati di GF 2018

Per il resto, nella sesta puntata del reality ai nomi di nuovi nominati di GF 2018 si è giunti grazie a nomination soltanto palesi (complice il ritardo ammesso dalla D’Urso). I nominati della settimana sono cinque: Alberto Mezzetti, Danilo Aquino, Filippo Contri, Lucia Orlando e Veronica Satti. A votare per Alberto sono stati Filippo, Lucia e Gentili. Danilo è stato votato da Veronica (che ha ricambiato) e da Alessia. Filippo da Alberto, Lucia da Simone.