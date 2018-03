Mediaset manda in onda il primo promo del Grande Fratello 2018 con Barbara D’Urso

Mediaset “lancia” il primo promo del Grande Fratello 2018 con Barbara D’Urso. Nel primissimo spot con protagonista la conduttrice, “Lady Cologno” non appare mai in viso, ma sempre un po’ in penombra, tra l’occhio-spia del GF (nip) e, più in generale, un’atmosfera a tratti “paradisiaca” che fa da sfondo. A spiccare nel filmato, però, è anche il suono. La canzone scelta come sigla per lo spot è la famosissima “Reality” di Richard Sanderson, brano che è anche la colonna sonora del celebre film “Il tempo delle mele”, conosciutissima pellicola francese degli anni ’80 con protagonista l’attrice Sophie Marceau.

“Il tempo delle mele” di Barbara D’Urso e le sue frasi-meme nelle passate edizioni del Grande Fratello Nip

Suono che, da oggi, i telespettatori di Grande Fratello 2018 possono già udire forte e chiaro su Canale 5 e sulle varie altre reti di Mediaset, non senza far caso anche alle frasi-meme pronunciate dalla stessa D’Urso, in un mix tra passato e presente che trova origine nelle precedenti edizioni del Grande Fratello da lei condotte (negli anni 2003-2004). Frasi storiche “ideate” più di dieci anni fa, ma che a distanza di tanto tempo sembrano ancora andar bene per “promuovere” la nuova edizione, la quindicesima, del popolare reality prodotto da Endemol; si tratta di vere e proprie diciture-cult come: “Ragazziii” – forse il tormentone tv più conosciuto della D’Urso -, “apro ufficialmente il televoto“, “è arrivato il momento quello brutto brutto brutto” e “mi aprite l’audio?“.

Grande Fratello 2018: il video del primo promo con Barbara D’Urso in onda su Canale5 e le altre reti

Insomma, il concept scelto per il nuovo promo del GF con Barbara D’Urso è questo qui, dopo che per lo spot de L’Isola 2018 Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno ballato ispirandosi a “La La land” e dopo che Ilary Blasi per “lanciare” il suo Grande Fratello 2017 scelse le spiagge di Sabaudia a Roma, tra ironia e gavettoni. Tra l’altro, secondo quanto si apprende questo primo messaggio promozionale con protagonista “Carmelita” sarebbe soltanto il primo di una trilogia… Intanto, in attesa di altre novità sul reality, già da ora c’è chi si domanda quale possa essere il significato (più profondo…) di questo verso del brano “Reality” in relazione al prossimo Grande Fratello Nip 2018: “Dreams are my reality / the only kind of real fantasy“, ovvero “i sogni sono la mia realtà, l’unico genere di fantasia reale“.