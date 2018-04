Grande Fratello 2018, tutti contro Aida Nizar: Simona Izzo vuota il sacco

Simona Izzo solidale con Aida Nizar: al Grande Fratello 2018 in arrivo provvedimenti?

Dopo la lite tra Aida Nizar e Baye Dame, ora a parlare di quanto accaduto al Grande Fratello 2018 è Simona Izzo. L’opinionista interviene su Facebook, innanzitutto auspicando che alcuni comportamenti registrati nella Casa vengano opportunamente sanzionati; in secondo luogo anche prendendo le parti della concorrente spagnola. Queste le sue parole: “Sono certa che verranno presi gli opportuni provvedimenti“, anche perché, aggiunge l’attrice, “ciò che è successo non può essere sottovalutato” e “non è tollerabile che il branco si scagli con violenze verbali e psicologiche contro una persona, in questo caso una donna“. Quindi, nel post l’opinionista del GF 15 fa anche sapere: “Esprimo tutta la mia solidarietà ad Aida e la abbraccio fortemente“.

Grande Fratello 2018: Aida Nizar vittima di bullismo? La Izzo parla dopo Malgioglio

Le parole di Simona Izzo giungono a poche ore di distanza da quelle di Cristiano Malgioglio, l’altro opinionista di Grande Fratello 2018. Intanto, su Facebook Alessio Poeta, un giornalista, fa sapere che: “Malgioglio minaccia di abbandonare il programma se non verranno presi immediatamente provvedimenti contro Baye Dame“. Del resto, Malgioglio era stato chiaro già ieri. Queste le parole usate a caldo dall’opinionista dopo i toni alti registrati nella Casa tra i due concorrenti Aida Nizar e Baye Dame: “Baye troppo aggressivo…non mi piace affatto…usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati”

Cos’è successo ad Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello 15

Malgioglio è uno dei primi a narrare tali fatti parlando di “bullismo”. Cos’è successo nella Casa di Grande Fratello 15? Nel filmato che mostra la lite tra due concorrenti, Baye Dame dice “Vattene a casa” ad Aida Nizar, accusandola di essere “ridicola” e “buffona“. A questo punto, il ragazzo comincia ad alitarle in faccia almeno una decina di volte pronunciando frasi di questo tipo: “Leva ‘ste mani zozze” e “Ti sfonno” (altre espressioni, a quanto pare dette non soltanto da Dame, si sceglie di non riportarle).