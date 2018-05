Grande Fratello 15: le nuove nomination e l’eliminato di ieri sera

Chi sono i concorrenti di Grande Fratello 2018 nominati questa settimana

Ecco tutte le news da conoscere assolutamente sulla puntata di Grande Fratello 2018 in onda ieri sera. Questa settimana i concorrenti in nomination sono Lucia Bramieri, Danilo Aquino e Simone Coccia Colaiuta. I tre sono i nuovi nominati in quanto più votati dal gruppo: quattro i voti ricevuti dalla Bramieri, due quelli per Coliaiuta e due anche quelli per Aquino. Nel nuovo appuntamento col reality Mediaset, le nomination sono state fatte col meccanismo “piramidale”. I partecipanti che hanno pescato una “piramide rossa” hanno fatto la loro nomination segreta in confessionale, chi ha preso la piramide nera ne ha fatta una palese in salotto.

Le nomination di ieri sera

I quattro concorrenti di Grande Fratello 2018 che ieri sera hanno mandato in nomination Lucia Bramieri sono stati Danilo Aquino, Alessia Prete, Alberto Mezzetti e Matteo Gentili. A fare il nome di Danilo Aquino, invece, ci hanno pensato Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta. Quindi, Filippo Contri e Lucia Orlando hanno votato per mandare Simone Coccia Colaiuta a rischio eliminazione. Questo il recap con tutte le nomination (nell’ordine in cui sono state fatte) e le singole motivazioni dei concorrenti:

Danilo Aquino (nomination segreta): “Nomino la signora Bramieri. Non se capimo“.

Veronica Satti (segreta): “Alessia. Non c’è risposta“.

Lucia Bramieri (palese): “Danilo è quello con cui ho legato meno“.

Filippo Contri (segreta): “Simone è la persona con cui ho legato meno“.

Angelo Sanzio detto “Ken italiano” (palese): “Alberto. Mi piacerebbe ti facessi un’idea concreta su tutti“.

Alessia Prete (palese): “A malincuore devo nominare Lucia Bramieri“.

Alberto Mezzetti (segreta): “Lucia Bramieri. Ha criticato un po’ Mariana, ma non Luigi“.

Simone Coccia Colaiuta (segreta): “Danilo. Si intromette nei discorsi“.

Lucia Orlando (segreta): “Simone. Alcuni atteggiamenti non mi piacciono“.

Matteo Gentili (palese): “Lucia Bramieri. Siamo rimasti in pochi“.

Grande Fratello 15: l’eliminato di ieri sera è Mariana Falace

Nella quinta puntata di Grande Fratello 15 c’è stato anche il verdetto con il nome del nuovo eliminato. L’eliminazione di Mariana Falace è arrivata alle 23.26 di ieri sera. La concorrente ha perso la sfida al televoto contro Simone Coccia Colaiuta e Danilo Aquino per volere del 54% dei votanti da casa (Coccia: 24%; Aquino; 22%). Chi hanno eliminato in precedenza? I concorrenti che hanno già abbandonato la Casa sono: Aida Nizar (quarta puntata), Patrizia Bonetti (terza) e Valerio Logrieco (seconda).

Riassunto breve della quinta puntata di GF 2018

Per il resto, in questo breve riassunto ecco cos’altro è successo ieri sera nella quinta puntata di GF 2018. Oltre ai nuovi nominati e all’eliminazione di Mariana, nel corso della nuova serata ci sono stati anche la squalifica di Luigi Favoloso, il confronto del concorrente con Nina Moric e la sorpresa di Stefania Pezzopane al fidanzato Simone Coccia Colaiuta.