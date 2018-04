Gemma e Giorgio ballano insieme al Maurizio Costanzo Show: “Noi due…”

Gemma e Giorgio ballano insieme al Maurizio Costanzo Show 2018

Questa settimana al Maurizio Costanzo Show 2018 c’è una super sorpresa. Quale? Gemma e Giorgio ballano insieme sulle note di una famosa canzone d’amore. E’ quanto verrà trasmesso da Mediaset nel corso della quinta puntata. Si tratta del nuovo appuntamento che andrà in onda a partire dalle ore 23.30 di questo giovedì 19 aprile, in seconda serata su Canale5. Ma cos’è successo di così sconvolgente durante le ultime registrazioni della trasmissione? Beh, ad un certo punto i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno guadagnato il centro del palco e si sono lasciati andare in un ballo decisamente molto atteso da parte dei telespettatori.

Maurizio Costanzo Show 2018: il ballo tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti

I fatti. Ospiti al Maurizio Costanzo Show 2018, la dama Gemma Galgani e il cavaliere Giorgio Manetti ballano insieme in uno dei momenti più attesi della trasmissione. Lui la tiene stretta e lei ricambia, per un lento tutto danzato sulle note di “Noi due nel mondo e nell’anima”, il celebre brano dei Pooh, per l’occasione anche interpretato live da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Durante il ballo, Gemma è visibilmente emozionata, tra i due si accorciano le distanze e l’imbarazzo di Giorgio sembra aumentare, tanto che il cavaliere di Uomini e Donne fa segno al pubblico di sentirsi “incastrato” per l’ennesima volta. Sul finale, a sciogliere i nervi ci pensa il comico Andrea Pucci, che abbraccia entrambi per diluire le emozioni in un tocco di intrattenimento. Resta, però, da capire cosa si sono detti Gemma e Giorgio durante questo nuovo ballo. Prima di scoprirlo, giovedì sera al Costanzo Show, non si può non dare un senso alle parole della canzone anni ’70 intonata in studio dai due Pooh: “Noi due nel mondo e nell’anima / La verità siamo noi / Basta così e guardami / Chi sono io tu lo sai“.

Le ultime news su Gemma e Giorgio a Uomini e Donne

Prima dell’ultimo ballo al Maurizio Costanzo Show 2018, Gemma e Giorgio si erano detti “addio” (a quanto pare per sempre…) in una delle seguitissime puntate di Uomini e Donne – Trono Over trasmesse lo scorso febbraio 2018. Per il futuro, però, tanti sono i telespettatori che ancora oggi si domandano se i due torneranno insieme oppure no. Voi che dite?