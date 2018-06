Fiorello torna su Rai1 con un nuovo programma: ecco quando

Rai1, Fiorello farà un nuovo programma: andrà in onda a novembre per quattro puntate

Sembra fatta. Dopo circa sette anni di assenza, Fiorello torna in RAI con un nuovo programma. Ad annunciarlo e a rivelare quando andrà in onda l’atteso nuovo show televisivo ci ha pensato lo stesso “Fiore”. “Se ci sarà una nuova avventura in TV, sarà su Rai1 a novembre per quattro puntate. Dopo la pausa natalizia, a gennaio potremmo riprendere questa trasmissione su Radio Deejay“. Queste le “elettrizzanti” parole, almeno per i telespettatori e per i tv addicted, che lo showman ha pronunciato venerdì 8 giugno 2018 nel corso dell’ultima puntata de Il Rosario Della Sera, la trasmissione radiofonica che l’artista siciliano conduce in radio dalle ore 19.00 alle 20.00.

Fiorello torna su Rai1 in autunno, forse di lunedì sera: eviterà Maria De Filippi?

Dopo mesi di rumors, ora il ritorno in RAI di Fiorello pare confermatissimo. Tra l’altro, prima ancora dell’annuncio che lo vuole impegnato il prossimo autunno su Rai1, già a maggio 2018 il Rosario nazionale aveva parlato dell’eventualità di un nuovo show sulla TV di Stato. Ospite al Festival di Dogliani, l’ex volto di “Karaoke” si era rivolto ai presenti con queste parole: “Ma sì, tornerò. Faremo un varietà molto presto. L’importante è scegliere il giorno. Il sabato è morto. Guardiamo al lunedì (…). Il lunedì, mi piace perché la gente sta a casa. Non c’è più il varietà del sabato sera. Sabato è il giorno della De Filippi: ma quante De Filippi ci saranno?“. Queste le ultime “rivelazioni” sull’ipotetico giorno di programmazione dell’evento.

L’ultimo show di Fiorello in RAI è stato Il più grande spettacolo dopo il week end

Per il resto, confermato anche il periodo di messa in onda del suo nuovo show su RAI1 va anche ricordato che il suo ultimo spettacolo sulla TV pubblica risale al 2011. All’epoca, infatti, per il ritorno dell’artista sulle prima rete del servizio pubblico fu scelto il titolo Il più grande spettacolo dopo il week end e, anche in quel caso, la trasmissione venne alla luce a distanza di circa 7 anni dalla precedente esperienza di Stasera pago io.