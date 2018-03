Pio e Amedeo: “Ecco cosa faremo nella terza puntata di Emigratis 3”

Pio e Amedeo: “Nella terza puntata di Emigratis 3, un ragazzo autistico a Las Vegas”

Cosa faranno Pio e Amedeo nella terza puntata di Emigratis 3? A svelare quello che succederà nel nuovo appuntamento con il popolare programma di Mediaset, che torna in onda lunedì 2 aprile 2018 in prima serata su Italia1, sono stati gli stessi protagonisti. E’ Amedeo Grieco (Amedeo nel duo con Pio) a fornire tutte le anticipazioni del caso in una recente intervista pubblicata da Il Messaggero in data martedì 28 marzo: “Nella terza puntata – ha così fatto sapere l’irriverente collega tv di Pio D’Antini – porteremo un ragazzo autistico a Las Vegas, per vincere al casinò, come Rain Man” (il film del 1988 con gli attori Tom Cruise e Dustin Hoffman).

Emigratis 3, Pio e Amedeo sugli ascolti delle prime due puntate: “Dividere è già un successo”

Nell’intervista in questione, l’Amedeo di Italia1 ha spiegato che ciò che andrà in onda nella terza puntata di Emigratis 3 sarà anche un modo per affrontare il tema dell’autismo in televisione in maniera un po’ diversa dal solito. Lo scopo, ha affermato Amedeo alla stampa, è quello di parlare a “(…) quella fetta d’Italia che altrimenti non ascolterebbe né imparerebbe che si può convivere con tante forme di diversità“. Insomma, Pio e Amedeo rifiutano le critiche e, a chi li definisce “cafoni” e senza “freni inibitori“, Pio D’Antini replica che: lo scopo della loro trasmissione è invece quello di “essere educativi“. A fargli eco è anche Amedeo, secondo cui i due in prima serata su Italia1 mettono in scena “un gioco particolare” che, però, rischia di non essere capito del tutto da chi guarda il programma. E a guardarlo sono in tanti. Le prime due puntate di Emigratis 3 hanno, infatti, raggiunto ascolti record, con il secondo appuntamento della nuova stagione che ha addirittura superato i numeri del debutto, toccando quota oltre 2,2 milioni di telespettatori medi e più dell’11% di share: “Dividere – ha commentato Amedeo – è già un successo“. Beh, come dargli torto…