Nuovo programma Rai per Elisabetta Canalis? L’ex velina potrebbe ritornare presto in Italia

Elisabetta Canalis non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare, un giorno, in Italia. La sua casa e il suo paese le mancano tanto tant’è che, forse anche per questo, recentemente molti sono stati i progetti dalla stessa accettati per tornare a lavorare per la televisione italiana. L’apparizione ne Le spose di Costantino e l’esperienza a Sanremo Young, inoltre, pare aver fatto una buona impressione ai vertici della Rai che, ultimamente, avrebbero proposto un nuovo programma alla Canalis. La notizia è stata pubblicata nell’ultimo numero di Oggi che, nella rubrica Pillole di Gossip, ha reso noto questo interesse della rete nei confronti di Elisabetta.

Elisabetta Canalis torna in Italia? La Rai la corteggia per affidarle un nuovo programma

Come si legge nell’ultimo numero di Oggi la Canalis “Da qualche anno vive a Los Angeles ma negli ultimi mesi i suoi viaggi in Italia sono stati sempre più frequenti”. Tra i motivi che l’hanno portata nel nostro Paese sempre più spesso, inoltre, emergono soprattutto quelli di natura professionale. “Gira infatti voce che la showgirl sarda sia corteggiata dalla Rai per un nuovo e misterioso programma” al tal proposito, tuttavia, altro non è stato aggiunto. Per sapere se e quanto Elisabetta Canalis tornerà in TV non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale della rete o, perché no, magari anche della diretta interessata.

Elisabetta Canalis: il flop de Le spose di Costantino

Prima di Sanremo Young, la partecipazione di Elisabetta Canalis al programma Le spose di Costantino non aveva avuto grande successo. La trasmissione, infatti, aveva registrato un flop di ascolti. Adesso però, dopo l’indiscrezione pubblicata da Oggi, le cose sembrerebbero stare prendendo una piega diversa. Elisabetta Canalis lascerà gli Stati Uniti (dove vive con il marito e la figlia) per tornare in Italia? A questa domanda, ovviamente, non possiamo rispondere adesso e, per scoprirlo, non ci resta che aspettare e vedere come si evolvono le cose.