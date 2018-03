È arrivata la felicità 2 cambia programmazione: andrà in onda di domenica

È arrivata la felicità 2 non va più in onda il martedì e passa alla domenica pomeriggio su Rai Uno

Nuovo cambio di programmazione per la seconda stagione di È arrivata la felicità. La fiction Rai con protagonisti Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria non andrà più in onda il martedì sera. Come annunciato sulla pagina Facebook della serie, ci sarà un nuovo cambio della programmazione: dal 18 marzo 2018 andrà in onda ogni domenica pomeriggio alle 16.30 su Rai Uno. Le ultime sette puntate della stagione andranno dunque in onda di pomeriggio. Una scelta che non ha entusiasmato i fan: la maggior parte degli appassionati della storia d’amore tra Orlando e Angelica ha infatti risposto negativamente alla novità proposta dalla rete.

Quando vanno in onda le ultime puntate di È arrivata la felicità 2? La domenica alle ore 16.30 su Rai Uno

Gli ascolti deludenti delle nuove puntate hanno spinto i dirigenti Rai a chiedere uno spostamento di palinsesto di È arrivata la felicità 2. All’inizio si era pensato al sabato sera su Rai Due, ma poi si è scelto di far restare la fiction su Rai Uno, ma di domenica pomeriggio. E chi non potrà continuare a seguirla in questa nuova collocazione? È possibile ammirare il lavoro di Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi e tutti gli altri bravi interpreti su Rai Replay, sito ufficiale streaming della Rai.