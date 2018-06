Antonella Elia ricorda Corrado a 19 anni dalla morte: “Mancherà sempre”

Antonella Elia ricorda Corrado Mantoni: “Non è stato solo colui che mi ha lanciata. Ma il mio secondo papà”

Inteneriscono le parole che, venerdì 8 giugno 2018, Antonella Elia ha pubblicato su Twitter in ricordo di Corrado Mantoni. Dopo che negli anni ’90 in TV ha lavorato fianco a fianco con l’indimenticato conduttore televisivo, oggi l’ex valletta de La Corrida ha deciso di omaggiare così l’amato presentatore morto non pochi anni fa. “Stamattina – ha scritto la Elia in rete – avevo una strana malinconia addosso. Poi mi è venuto in mente il perché: l’8 giugno 1999 ci ha salutati Corrado. Che non è stato solo colui che mi ha lanciata. Ma il mio secondo papà. Mi ha forgiata con la sua ironia e il suo amore. E a me mancherà sempre“. Parole sincere, che la showgirl torinese ha voluto condividere sui suoi social, anche pubblicandole a corredo di una foto che la ritrae come ai vecchi tempi: in compagnia proprio di Corrado e del maestro Roberto Pregadio (anche lui scomparso: il 15 novembre 2010).

Corrado Mantoni, dalla morte sono passati 19 anni

A spiegare perché Antonella Elia ha deciso di omaggiare Corrado Mantoni online è stata la stessa Elia su Twitter. Oggi ricorre l’anniversario di morte di Corrado. Come ormai noto, infatti, lo storico conduttore de La Corrida è morto 19 anni fa. Il presentatore è scomparso in data 8 giugno 1999, all’età di 74 anni – se fosse rimasto in vita, ne avrebbe compiuti 75 il 2 agosto – e, all’epoca, anche i giornali parlarono della sua malattia, una malattia contro cui “Corima” lottò fino all’ultimo. Del resto, come ancora oggi in molti ricordano il popolare personaggio televisivo morì a Roma dopo che negli ultimi mesi il cancro lo aveva debilitato, con i funerali che si tennero alla Chiesa Nostra Signora del Ss.mo Sacramento e S.s Martiri Canadesi in via Giovan Battista De Rossi. E ancora oggi la sua tomba si trova presso il cimitero Flaminio di Roma, dove il “grande” Corrado è stato sepolto.

Il ritorno in RAI de La Corrida di Corrado

Un ricordo, quello di Antonella Elia, che segue anche a quanto fatto di recente dalla RAI e da Carlo Conti che, insieme a Corima, la società di produzione ora in mano alla moglie Marina Donato, da aprile a maggio 2018 hanno riportato “a casa”, sulla TV di Stato, la storica Corrida di Corrado, programma ancora tanto amato dagli italiani, così come ancora tanto amato è l’apprezzato conduttore dalla voce riconoscibilissima.

