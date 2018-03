Claudia Galanti: il ricordo toccante per la figlia scomparsa a soli 9 mesi: arrivano anche le parole di Belen Rodriguez

21 marzo 2014: nasceva Indila Carolina la figlia di Claudia Galanti (36 anni) prematuramente scomparsa a causa di un’infezione batterica soltanto 9 mesi dopo il parto (3 dicembre 2014). Oggi la showgirl paraguayana, che da allora convive con un dolore immenso, ha ricordato Indila con un lungo e toccante post su Instagram. Sul social ha fatto comparire anche la foto della figlia appena venuta alla luce in quell’inizio di primavera del 2014. Uno scatto risalente esattamente a 4 anni fa, uno scatto per ricordare, uno scatto denso di significato. Sul web sono stati tantissimi a stringersi attorno alla modella dopo il messaggio. Tra questi anche Belen Rodriguez che ha scritto parole commuoventi. Ricordiamo che il giorno della tragedia, Claudia era lontana da Indila (in vacanza con le amiche, mentre i bambini erano col padre Arnaud Mimran, suo ex compagno). Un’assenza che la modella non è mai riuscita a perdonarsi e che le ha lasciato forti sensi di colpa, come aveva dichiarato lo scorso anno a Verissimo. Oggi però sta cercando di guardare avanti e di farsi forza.

Galanti: “Cara figlia mia, anche ora che non sei più qui sei la mia unica ragione di vita”

“Questa foto la guardo spesso piccola Indila anche se non si capisce molto per me vuol dire tanto; è di un 21 marzo di 4 anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata”. La Galanti inizia a ricordare così Indila. “Accoglie tutto l’amore che abbiamo avuto e avremo per te per sempre – prosegue la modella – Se sono qui a scriverti è perché anche se la vita ha tentato di separarci non ci è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò all’idea che tu sei andata via per sempre”. La showgirl paraguayana, nonostante la tragedia, cerca di trovare un barlume di positività: “I nostri pochi ricordi mi danno forza, alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno potremo sorriderci dieci, cento e mille volte ancora. Sarà una festa, nella luce, rideremo tutti come abbiamo sempre fatto”. Per Claudia la cicatrice della scomparsa della figlia rimarrà sempre aperta. Tuttavia cerca di guardare avanti, di essere forte. “Anche ora che non sei più qui, sei la mia unica ragione di vita – continua via social – non devo piangere, non devo abbattermi, devo pensare che tutto andrà bene perché è solo così che guardandomi tu potrai essere fiera e orgogliosa della mamma”. Un pensiero sulla tragica vicenda è arrivato anche da Belen, che ha scritto via Instagram alla modella.

Belen: “Succederà che un giorno ci vedremo tutti lassù, Claudia”

“Succederà che un giorno ci vedremo tutti lassù, Clau. Succederà!“. Il messaggio alla paraguayana è firmato Belen Rodriguez che ha voluto far sentire il proprio supporto all’amica in un giorno così particolare.