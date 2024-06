Andrea Cerioli ha chiesto in sposa Arianna: reazione di lei (video)

Andrea Cerioli ha chiesto in sposa Arianna Cirrincione. E naturalmente lei ha detto sì. Viva l’amore! La coppia, che è sbocciata negli studi di Uomini e Donne nel 2019, convolerà quindi a nozze. La proposta di matrimonio ormai è stata fatta e la futura sposa ha gradito. A rivelare la dolce notizia è stato lo stesso ex tronista bolognese nonché ex naufrago de L’Isola dei Famosi che ha postato sul suo profilo Instagram il video in cui si è fatto immortalare mentre ha chiesto la mano della compagna nonché madre di sua figlia Allegra, venuta alla luce lo scorso 6 febbraio.

Cerioli, con una scusa pensata ad hoc, è riuscito a portare Arianna in un angolo romantico di una spiaggia, uno dei posti del cuore della giovane mamma. Tenendo tra le braccia la piccola Allegra, ha quindi chiesto alla Cirrincione di sposarlo. Ovviamente non è mancato l’inginocchiamento e lo sfodero dell’anello di fidanzamento.

A riprendere il tutto a qualche metro di distanza e nascosti, alcuni ‘complici’ di Andrea. Dal video si vede la felicità sul volto dell’ex corteggiatrice dopo aver capito di essere stata chiesta in sposa. L’ex tronista, sui social, ha così commentato la vicenda: “Mi ero preparato un grande discorso che ovviamente non sono riuscito a fare. Poche volte mi hanno tremato le gambe… Ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito, Ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare te le ho fatte… Vi amo ogni oltre cosa… sarò sempre accanto a voi. Ally ha detto che la mamma può sposare papà”.

Andrea Cerioli ha chiesto ad Arianna di sposarlo chiedetemi come sto 🤧❤️✨ pic.twitter.com/xzuCdSY0h6 — Marika.r (@Ru1Maria) June 15, 2024

Andrea Cerioli: dall’allergia alle nozze alla romantica proposta di matrimonio

E pensare che prima che nascesse Allegra, Cerioli di matrimonio non voleva proprio saperne. In diverse interviste aveva sostenuto che non aveva bisogno delle nozze per dare ulteriore importanza alla sua love story e che un pezzo di carta non avrebbe cambiato nulla. Evidentemente in questi mesi ha cambiato totalmente idea.

La clip della proposta di matrimonio fatta alla sua dolce metà è stata commentatissima. In una manciata di minuti ha raccolto centinaia di migliaia di like e una caterva di commenti. Tanti anche gli ex volti di Uomini e Donne che si sono congratulati con il bolognese e con la Cirrincione. I primi a farsi vivi sono stati Diego Daddi, Teresa Langella e Beatrice Valli.

Ora non resta che mettersi al lavoro per organizzare il grande evento. Il bello inizia adesso, auguri!