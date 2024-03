Parla Andrea Cerioli: cambio totale di rotta sul matrimonio

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, ha cambiato idea sul matrimonio. Una virata a 360 gradi che, c’è da scommettere, farà molto piacere alla compagna Arianna Cirrincione. I due sono diventati genitori per la prima volta lo scorso 6 febbraio, accogliendo la nascita della figlia Allegra. La gravidanza e la venuta alla luce della piccina hanno smosso diverse cose nella vita del bolognese. Tra queste anche il pensiero sulle nozze. Pare proprio che il matrimonio, da sempre ritenuto una non priorità per Cerioli, si farà. E nemmeno in tempi non sospetti.

L’ex volto di UeD è stato intervistato a Casa SDL, manifestando tutta la sua gioia per essere diventato padre. Nel corso della chiacchierata gli è stato chiesto anche delle eventuali nozze con la sua dolce metà. A tale domanda, in passato, aveva sempre tagliato corto, lasciando intendere a chiare lettere di non avere intenzione di sposarsi. “Credo a due persone innamorate e unite, non a una fede al dito”, chiosava qualche anno fa, chiudendo a ogni possibilità di vederlo all’altare. Il tempo e le vicissitudini della vita lo hanno schiodato dalla sua posizione

“Il matrimonio? Sicuramente, sicuramente, sì, ci sarà”, ha dichiarato il bolognese a Casa SDL, facendo trasparire un risolino di chi sa qualcosa ma che non si vuole sbottonare molto. “Sto aspettando il momento propizio per la proposta – ha aggiunto -, mi piacerebbe anche che la bimba in qualche modo se lo possa godere. Senza fretta ma arriva tutto”. Insomma, Cerioli ha assicurato che le nozze ora rientrano assolutamente tra i suoi progetti futuri. I preparativi non sono iniziati, visto che non c’è stata nemmeno la proposta di matrimonio. Ma l’ex tronista ha lasciato capire che non aspetterà anni per ‘aggiustare’ la situazione. I fiori d’arancio non sono più un miraggio.

Senza dubbio sarà contenta Arianna Cirrincione. Con Cerioli la scintilla d’amore è sbocciata negli studi di Uomini e Donne. Dalla trasmissione sono passati una marea di tronisti/e e corteggiatori/trici. Le love story serie che hanno avuto un seguito dopo che si sono spente le telecamere sono però state poche. Arianna e Andrea fanno parte di tali eccezioni. A tal proposito, sempre a Casa SDL, Cerioli ha spiegato che UeD è un programma “bellissimo, ma dipende come lo si affronta. Se uno va lì davvero per concentrarsi a trovare qualcuno,. come ho fatto io, lo può trovare davvero. Se invece pensa alle serate e ai followers allora…”