Ciacci difende la d’Urso a Ballando con le Stelle: è scontro con Selvaggia

Ballando con le Stelle finale, perché hanno litigato Giovanni Ciacci e Selvaggia Lucarelli? C’entra Barbara d’Urso

Acceso scontro tra Giovanni Ciacci e Selvaggia Lucarelli durante la finale di Ballando con le Stelle. Il motivo? Barbara d’Urso. A inizio puntata la giurata ha sfoggiato una maglietta nera con una scritta ben precisa (“Comunque con me gli sponsor restano“) che prendeva in giro l’ultima edizione del Grande Fratello. T-shrt che poi la blogger ha deciso di togliere per sfoggiare un più sobrio ed elegante vestito: un dettaglio che non è sfuggito al costumista di Detto Fatto. Mentre Selvaggia stava dando il suo giudizio sulla performance di Ciacci e Raimondo Todaro, il concorrente ha notato: “Vedo che ti sei tolta la maglietta, meglio così”. Un appunto che la Lucarelli non ha particolarmente gradito, tanto da replicare subito a tono a Giovanni.

Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci: scontro per la maglia contro il Grande Fratello

“Non serve che fai il ruffiano con la persona che domani ti ospita”, ha replicato Selvaggia Lucarelli, alludendo all’ospitata di Giovanni Ciacci a Domenica Live, il salotto di Barbara d’Urso. Ciacci ha provato a difendersi ribadendo: “Ti preferisco senza maglietta“, ma alla Lucarelli è toccata l’ultima parola: “E io ti preferisco in Rai”. Lo scontro è poi terminato grazie all’intromissione della padrona di casa Milly Carlucci, che ha preferito andare avanti con il suo programma.

Giovanni Ciacci ospite di Barbara d’Urso e non di Cristina Parodi

Come anticipato da Selvaggia Lucarelli, Giovanni Ciacci domani – domenica 20 maggio 2018 – sarà ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live al contrario di altri concorrenti di Ballando che prenderanno parte a Domenica In. Una sorta di “tradimento” che a qualcuno in Rai, e in primis alla Lucarelli, non è andato giù. Anche se, va segnalato, Ciacci e la d’Urso sono amici di lunga data e da tempo si parlava di una d’Ursointervista a Giovanni. Ci saranno nuovi scontri tra i tre nei prossimi giorni?