Ballando con le Stelle: arriva l’iconica ex velina (la prima in 19 anni)

Milly Carlucci è al lavoro per confezionare il nuovo cast di Ballando con le Stelle. L’obbiettivo è migliorarsi sempre e mettere in campo una squadra in grado di avvicinarsi sempre più alla corazzata della concorrenza rappresentata da Tu si que vales. DavideMaggio.it, in esclusiva, fa sapere che la conduttrice di Sulmona e il suo gruppo di lavoro stanno chiudendo una trattativa molto importante con una storica e famosissima ex velina di Striscia la Notizia. Di chi si tratta? Di Melissa Satta.

Secondo quanto appreso, la showgirl 38enne sarda sarebbe vicinissima a firmare per entrare nella prossima rosa di concorrenti del popolare talent show di Rai Uno che tornerà in onda in prime time nell’autunno 2024. L’operazione sarebbe più che avviata. Anzi sarebbe alle battute finali. Tutto fa pensare che la firma sul contratto arriverà. Se così fosse, si tratterebbe della prima ex velina alla corte di Milly Carlucci. Nella storia ventennale di Ballando con le Stelle, infatti mai è approdata in pista una donna che ha calcato il celebre bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Ma, come recita il detto, c’è sempre una prima volta. E in questo frangente la protagonista dovrebbe essere l’ex moglie di Kevin Prince Boateng.

A proposito di relazioni, l’ex velina di Striscia la Notizia, proprio in questi giorni, è finita nuovamente ad essere chiacchieratissima dal gossip del Bel Paese. Dopo il naufragio della love story con il tennista romano Matteo Berrettini, la Satta è stata pizzicata in più di un’occasione con Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una ricca famiglia bresciana nonché ex fidanzato di Giulia De Lellis. Chi ha seguito i passi dei due assicura che c’è in corso una frequentazione importante e non certo una semplice amicizia.

In particolare la nuova coppia è stata sorpresa in atteggiamenti complici prima a Madrid e poi a Forte dei Marmi. Insomma, Beretta e la Satta si stanno continuando a vedere. Lui, classe 1997, ha undici anni meno di lei. Ma l’età non è un problema, si sa che l’amore segue altre logiche.