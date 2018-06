Ecco chi ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più: la classifica

Lisa ha vinto anche la seconda puntata di Ora o mai più: cos’ha cantato ieri sera nel programma di Rai1

E’ Lisa la concorrente che ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più. La cantante, oggi tornata alla ribalta grazie alla partecipazione al programma di Rai1, nel nuovo appuntamento in onda ieri sera ha sbaragliato ancora una volta la concorrenza. Ieri, infatti, l’artista ha portato a casa la sua seconda vittoria in trasmissione, risultando la prima classificata della serata dopo aver cantato “Ci vorrebbe il mare” e “Cercami”, insieme al suo “maestro” Marco Masini.

Ora o mai più, i concorrenti in vetta alla classifica della seconda puntata

Lisa padroneggia al primo posto della nuova classifica di Ora o mai più con ben 85 punti, seguita da altri due concorrenti che nella seconda puntata sono risultati in vetta alla graduatoria data dal mix dei voti di giudici e pubblico in studio. Stiamo parlando di Alessandro Canino (al secondo posto, con 83 punti) e di Marco Armani (82 punti). Subito dopo, troviamo anche Francesca Alotta (al quarto posto, con 81 punti) e i Jalisse e Massimo Di Cataldo (al quinto, in ex aequo, con 78 punti). Infine, spazio a Stefano Sani (sesto, con 76 punti) e a Valeria Rossi (ultima, con 71 punti).

Cos’altro è successo nella puntata di Ora o mai più del 15 giugno 2018

Questo, tra le altre cose, quanto successo nella seconda puntata di Ora o mai più, il programma di Rai1 che venerdì 15 giugno 2018 ha visto scendere in campo anche la novità nel cast Francesca Alotta insieme agli altri sette concorrenti, tra duetti, cover e un nuovo emozionante omaggio a Fabrizio Frizzi.