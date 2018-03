Elena Manuele ha vinto Sanremo Young 2018: chi è la cantante

Chi ha vinto Sanremo Young 2018? La cantante Elena Manuele: la classifica dei quattro finalisti

Elena Manuele ha vinto la prima edizione di Sanremo Young condotta da Antonella Clerici e in onda su Rai Uno. La giovane siciliana si è aggiudicata la finale dopo aver battuto Raffaele Renda, che si è classificato al secondo posto. Rispettivamente al terzo e quarto posto si sono invece piazzati Leonardo De Andreis e Luna Farina. Ma chi è la vincitrice Elena Manuele? La ragazza ha 15 anni ed è siciliana: più precisamente vive a San Gregorio di Catania. Frequenta il secondo anno del Liceo Linguistico e da sempre è appassionata di canto e ballo. Oltre a prendere lezioni di musica frequenta infatti anche una scuola di ballo.

Pratica da tempo la danza classica e sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Per questo si definisce una ragazza testarda e determinata, pronta a realizzare tutti i suoi sogni artistici e privati. Qualche anno si è presentata ai provini di Ti lascio una canzone, altro popolare programma tv della Clerici, ma non ha superato le selezioni. Elena è fidanzata – come ben si evince da un’appassionante foto su Instagram – ma la Manuele non ha mai svelato di più. Durante il programma Rai, Elena Manuele ha ricevuto i complimenti di Gino Paoli, che l’ha definita una grande interprete. Una delle poche in Italia, nonostante la giovane età.