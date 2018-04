Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 15 aprile 2018

Domenica 15 aprile 2018 a Che tempo che fa ospite Terence Hill

Ci sarà anche Terence Hill tra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa. L’attore sarà in studio da Fazio Fazio domenica 15 aprile 2018 (ore 20.35 circa, Rai1). Tra l’altro, la nuova ospitata tv “cade” a pochi giorni dalla messa in onda delle ultime due puntate di Don Matteo 11. Gli ultimi episodi della fortunata serie, infatti, verranno trasmessi giovedì 19 aprile. C’è, dunque, curiosità, da parte dai telespettatori, di scoprire se l’ex compagno di pellicole di Bud Spencer sarà o no anche il protagonista della dodicesima stagione dell’amata fiction RAI. Per il resto, in questo periodo l’attore torna anche al cinema. Dopo ben 24 anni di assenza dalle sale, il suo nuovo film si intitola “Il mio nome è Thomas”.

Che tempo che fa: ospiti Pippo Baudo e Lorella Cuccarini

Oltre a Terence Hill, domenica 15 aprile 2018 ospiti in studio a Che tempo che fa saranno anche Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Baudo, che nell’ultimo periodo in tv non ha programmi da condurre, ultimamente ha fatto parlare di sé anche per il suo ricordo di Fabrizio Frizzi. “Era un uomo di buone maniere in un mondo che le ha dimenticate“: queste le parole usate dal presentatore per omaggiare il collega scomparso lo scorso 26 marzo. Dal canto suo, Lorella Cuccarini va ospite da Fabio Fazio dopo la recente intervista rilasciata a Verissimo, in cui la conduttrice ha parlato del suo nuovo impegno a teatro con Giampiero Ingrassia. Del resto, da Fazio c’è già stata quando su Rai1 fu protagonista dello show NemicAmatissima insieme ad Heather Parisi.

Alvaro Sole: anche il cantante in studio da Fabio Fazio

Infine, sul fronte ospiti musicali domenica 15 aprile 2018 a Che tempo che fa ci sarà Alvaro Soler. Il cantante, noto anche qui in Italia grazie ad hit di successo come “El mismo sol”, di recente sta facendo divertire tutti grazie al singolo “La cintura”, brano è uscito a fine marzo e per cui c’è già chi dice che sarà il nuovo tormentone “estivo” di quest’anno.