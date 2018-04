Celebrity Masterchef, parla Orietta Berti: ecco perché Anna Tatangelo non meritava di vincere

L’ultima edizione di Celebrity Masterchef ha visto gareggiare, tra i concorrenti, Orietta Berti e Anna Tatangelo. Le due cantanti sono arrivate entrambe in finale ma secondo Orietta Berti, nonostante il trionfo di Anna Tatangelo, era lei quella che meritava di vincere. Il motivo? I suoi piatti erano più gustosi di quelli dell’ex compagna di Gigi D’Alessio. Quest’ultima però, rispetto alla Berti, era molto più brava nell’impiattamento e nella presentazione, un fattore questo che sarebbe stato decisivo per la sua vittoria.

Orietta Berti: “Anna ha vinto ma gli chef preferivano i miei piatti”

Secondo Orietta Berti i suoi piatti, rispetto a quelli di Anna Tatangelo, avrebbero avuto una marci in più. Ma allora perché lei non ha vinto? “Sono stati proprio i giudici a dirmi che i miei piatti erano più buoni. Mi hanno confessato che gli ricordavano la loro infanzia. Purtroppo ero scarsa nell’impiattamento. Lì Anna Tatangelo aveva più talento. Ma faceva piatti semplici: disporre bene tre ravioli è una cosa. Ma uno spezzatino misto è il caos, mica si può dargli un verso”. A farle i complimenti, infatti, è stato anche lo chef Bruno Barbieri. “Mi ha detto che la mia zuppa imperiale era più buona di quella di sua mamma” ha dichiarato a tal proposito Orietta.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in contatto dopo la separazione: i retroscena emersi dopo Celebrity Masterchef

A fare ancora più scalpore, però, sono state le dichiarazione fatte da Orietta Berti in merito al rapporto tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La cantante, infatti, sulla loro separazione non mette la mano sul fuoco. Ai tempi delle registrazioni di Celebrity Masterchef, afferma infatti Orietta, non avrebbero fatto altro che sentirsi al telefono. Nei camerini, aggiunge poi la Berti, la Tatangelo non le sarebbe mai apparsa particolarmente giù di morale.