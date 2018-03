Francesco Monte ha ricevuto un messaggio di Cecilia Rodriguez dopo l’Isola dei Famosi e il canna-gate

Cecilia Rodriguez è tornata a scrivere a Francesco Monte. Dopo l’in bocca al lupo mandato prima della partenza per l’Isola dei Famosi, la sorella di Belen ha inviato un messaggio all’ex fidanzato appena è rientrato in Italia. A rivelarlo è stato lo stesso Francesco a Verissimo, dove è stato ospite insieme alla nuova fiamma Paola Di Benedetto. Monte ha confessato che Cechu gli ha mandato parole di affetto e incoraggiamento dopo le pesanti accuse di Eva Henger. La modella argentina ha fatto sapere di essere dispiaciuta per la questione del canna-gate. Un gesto d’affetto e premura che ha fatto molto piacere all’ex tronista di Uomini e Donne. Che ci ha però tenuto a precisare che non c’è alcun ritorno di fiamma con la sud americana, tanto da ribadire: “Ormai è finita da tempo”. Del resto Cecilia convive ormai con Ignazio Moser, conosciuto al Grande Fratello Vip, e non sembra per niente intenzionata a tornare sui suoi passi. L’affetto e la stima nei confronti di Francesco Monte non sono però cambiati e i due hanno mantenuto un rapporto civile e cordiale.

Canna-gate: Cecilia Rodriguez ha sempre difeso Francesco Monte

Al di là del messaggio privato, Cecilia si è sempre schierata dalla parte di Monte sul caso canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. La Rodriguez ha addirittura attaccato Eva Henger, rea di aver incolpato Francesco senza avere alcuna prova concreta. “Sono dell’idea che non bisogna giudicare le persone. Eva Henger ha detto che Francesco dovrebbe curarsi? Che si andasse a curare lei, Francesco è un ragazzo perbene, sono altre le cose da curare, non criminalizzo chi si fuma una canna e mi dispiace che sia uscito dall’Isola perché gli avrebbe cambiato la vita. Se si fosse innamorato sarei stata felice per lui” ha detto Cecilia in un’intervista rilasciata a Chi. Anche Jeremias Rodriguez ha preso le parti dell’ex cognato, al quale è rimasto legato da uno splendido rapporto d’amicizia.

Francesco Monte ha dimenticato Cecilia con Paola Di Benedetto

Intanto Francesco Monte pare aver dimenticato Cecilia Rodriguez: il giovane ha deciso di cominciare a frequentare Paola Di Benedetto, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Pure la storia tra Cecilia e Ignazio procede a gonfie vele: la coppia convive da qualche mese a Milano e sogna di avere presto dei figli.