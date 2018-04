Carlo Conti nuovo conduttore de La Corrida: Gerry Scotti commenta così

La Corrida: Gerry Scotti “geloso” di Carlo Conti? Ecco cos’ha detto il conduttore in una intervista

Gerry Scotti è “geloso” di Carlo Conti? In una recente intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni* Scotti commenta così la notizia di Conti nuovo conduttore de La Corrida. Al giornalista che gli chiede del ritorno in TV del programma di Corrado il presentatore Mediaset risponde così: “Chi guida la Ferrari è geloso se la Mercedes cambia gli specchietti? Sono certo che Carlo farà bene“. C’è chi interpreta queste parole come una frecciatina al conduttore RAI. In via ipotetica, la “Ferrari” sarebbe Tu sì que vales, spesso definito la versione 2.0 de La Corrida. La “Mercedes che cambia gli specchietti”, invece, risulterebbe proprio la famosa trasmissione (ora rifatta su Rai1 in maniera vecchio stile). E’ così? Chi può dirlo. Certo è che Scotti La Corrida l’ha condotta su Canale5 dal 2002 al 2009, da molti venendo anche considerato un degno erede di Corrado.

Tra Carlo Conti e Gerry Scotti è di nuovo sfida TV: dopo La Corrida torna anche Caduta Libera

Intanto, se è vero che venerdì 13 aprile 2018 su Rai1 debutterà la nuova edizione della Corrida, è anche vero che da lunedì 21 tornerà anche la sfida TV tra Carlo Conti e Gerry Scotti. Su Rai1 è già in onda L’Eredità, mentre su Canale5 ripartirà Caduta Libera. Conti ha da poco preso il posto di Frizzi tornando alla conduzione. Per Scotti, invece, si tratta di una nuova edizione del quiz, a quanto pare priva di sostanziali novità nel meccanismo e che eredita una share non indifferente da Avanti un altro.

Quell’indiscrezione su Scotti e Conti insieme a Mediaset

Una presunta frecciatina, quella recentemente riservata da Gerry Scotti a Carlo Conti, che riporta la mente anche ad una vecchia indiscrezione lanciata da Dagospia. Come riporta Libero, lo scorso febbraio 2017 il blog di D’Agostino scrisse che “il più irrequieto a Mediaset” – per il possibile arrivo di Conti al “Biscione” (poi smentito) – sarebbe stato “proprio Scotti” per via del potenziale “traffico nella fascia pre-tg“.

